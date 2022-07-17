moed.gov.sy الان رابط استخراج نتائج الصف التاسع 2022 سوريا برقم الاكتتاب من موقع وزارة التربية والتعليم السوري

رابط استخراج نتائج الصف التاسع 2022 سوريا التي سيبدأ الاستعداد على أعمال اعلانها فى كل المحافظات السورية بعدما أكدت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم السورية على الانتهاء الرسمي من كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات فى كل المحافظات السورية، مما ترتب عليه زيادة حدة القلق والتوتر ما بين الطلاب والسادة أولياء الأمور حول تلك النتائج

رابط استخراج نتائج الصف التاسع 2022 سوريا

اعلنت التربية السورية على ان كل مراكز المراقبة قد انتهت تماماً من عمليات التصحيح ورصد الدرجات على ان يتم الاستعداد حالياً على رفع نتائج الطلاب على موقع وزارة التربية والتعليم العراقية بعدما عقدت اختبارات الصف التاسع فى سوريا فى شهر يونيو الماضي لتنتهي بعد شهر من اتمام الطلاب اختبارات التاسع كافة عمليات التصحيح ورصد الدرجات للتأكد وزارة التربية والتعليم السورية على ان يكون الموعد النهائي للإعلان عن نتائج التاسع هو مساء يوم الثلاثاء الموافق ميلادياً يوم 19 يوليو على ان يؤكد على هذا الموعد معالي الوزير أي لم يتبقى سوى ساعات قليلة من الان على طرح إمكانية الحصول على تلك النتائج، لذا ومن خلال السطور التالية سنعمل على تقديم خطوات الحصول على تلك النتائج بابسط الخطوات الممكنة

خطوات الاستعلام عن نتائج الصف التاسع فى سوريا

بعدما حددت وزارة التربية والتعليم السورية الموعد الرسمي للإعلان والكشف عن نتائج الصف التاسع فى سوريا يسعى عدد كبير من الطلاب والطالبات على اجراء الاستعلام عن تلك النتائج من خلال التعرف على خطوات استخراجها التي جاءت على الشكل التالي-

قم بفتح موقع وزارة التربية والتعليم السوري

قم باختيار ايقونة الاستعلام عن نتائج الصف التاسع 2022 سوريا

قم بتسجيل وتدوين رقم الاكتتاب الخاص بك في الخانة المخصصة لها

قم بتدوين رقم اسمك الرباعي بالخانة المخصصة لها

قم بتدوين المحافظة التابع اليها الطالب بالخانة المخصصة لها

قم بالبدء على تسجيل رقم الاكتتاب الخاص بك فى الخانة المخصصة لها

حدد القسم فى الخانة المخصصة لها

قم بالنقر على ايقونة استعلام أو عرض النتائج حتى تكون على الفور نتائج جميع المواد المقررة على الطالب أمامكم على الفور

هذا وبامكانكم عبر صندوق التعليقات الذي بالاسفل مشاركتنا بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام والحصول على تلك النتائج التي من خلال موقع وزارة التربية والتعليم السوري سيصبح بامكانكم استخراجها والحصول عليها عند مساء يوم الثلاثاء الموافق ميلادياً اليوم التاسع عشر من يوليو المقبل على مستوي كل المحافظات السورية قبل ظهورها داخل المدارس