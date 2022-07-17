نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كم تكلفة رسوم الجامعة السعودية الإلكترونية بكالوريوس لمختلف الكليات 1444- 1443 في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجامعة السعودية الإلكترونية هي مؤسسة للتعليم العالي ممولة من القطاع العام في المملكة العربية السعودية تقدم بيئة تركز على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعليم الإلكتروني والتعلم المدمج ، تأسست الجامعة السعودية الإلكترونية عام 1432 هـ / 2011 م بأمر ملكي صادر عن جلالة الملك عبد الله بن عبد العزيز، أقرت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن قسم الصحة بالجامعة يمنح درجة بكالوريوس العلوم في الصحة العامة، تم تطوير البرنامج التعليمي لهذه الجامعة بالتعاون مع عدد من الجامعات الأجنبية، تستخدم الجامعة نموذجًا تعليميًا مختلطًا لتعليمها، والذي يمزج بين الحضور الشخصي والحضورعبرالإنترنت، تتمثل مهمة الجامعة في إنشاء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة مع تلبية متطلبات سوق العمل أيضًا، تسعى الجامعة إلى أن تكون بيتًا للمعرفة وممثلًا وطنيًا في مجال تخصصها.

رسوم برنامج ماجستير إدارة الرعاية الصحية الجامعة السعودية الإلكترونية

كم تكلفة الدراسة في الجامعة السعودية الالكترونية؟ يتم دفع الرسوم الدراسية من خلال بوابة التسجيل في بداية كل فصل دراسي وتغطي خدمات الجامعة مثل المكتبة وأنظمة التدريس، يتم احتساب الرسوم أيضًا بالطريقة التالية:

تكلفة كل ساعة دراسية في الفصل العادي 265 ريالاً لدرجة البكالوريوس (باستثناء 15٪ ضريبة إضافية لغير السعوديين)، تنطبق هذه التكاليف الجديدة فقط على الطلاب الملتحقين بالعام الدراسي 1443 ولا تنطبق على أولئك الذين تم قبولهم في السنوات السابقة.

يتم تحديد رسوم الدورات والورش والندوات من خلال برنامجهم.

​تحسب الرسوم الدراسية للبرنامج: قيمة الساعة الواحدة X إجمالي عدد الساعات المسجلة.

موعد دفع رسوم الجامعه السعودية الالكترونية

التقويم الزمني لفترة القبول للفصل الدراسي الأول في مرحلة البكالوريوس للعام الجامعي 1444هـ:

الحدث التاريخ الهجري التاريخ الميلادي سيبدأ موقع القبول عبر الإنترنت في قبول طلبات القبول للعام الدراسي 1444 هـ الأحد 18 /12 / 1443 17 /07 / 2022 الموعد النهائي لتقديم طلبات القبول عبر بوابة الإنترنت الأثنين 03 / 01 / 1444 01 / 08 / 2022 إعلان نتائج القبول وبدء سداد الرسوم الدراسية الأحد 09 /01 / 1444 07 / 08 / 2022 أخر موعد دفع المصاريف الدراسية الأربعاء 12 / 01 / 1444 10 / 08 / 2022 آخر موعد لاسترداد الرسوم الدراسية للطلاب المقبولين للعام الدراسي 1444 هـ الخميس 27 / 01 / 1444 25 / 08 / 2022

ما رسوم برنامج الماجستير في إدارة الأعمال

تكاليف برنامج ماجستير إدارة الأعمال في الجامعة السعودية الإلكترونية 2،250 ريال سعودي لكل وحدة ائتمانية.

يستغرق برنامج ماجستير إدارة الأعمال 36 ساعة لإكماله.

تبلغ التكلفة الإجمالية لحضور برنامج ماجستير إدارة الأعمال بالجامعة السعودية الإلكترونية 81000 ريال سعودي.

رسوم برنامج الماجستير في الأمن السيبراني 1444

تبلغ تكلفة برنامج الماجستير في الجامعة السعودية الإلكترونية في الأمن السيبراني 2،250 ريال سعودي لكل وحدة ائتمانية.

تتطلب درجة الماجستير في الأمن السيبراني 36 ساعة من وقت الدراسة.

تبلغ تكلفة درجة الماجستير في الجامعة السعودية الإلكترونية في الأمن السيبراني 81000 ريال سعودي.

تكلفه ماجسيتر في علوم البيانات الجامعة الإلكترونية

تكاليف درجة الماجستير في علوم البيانات بالجامعة السعودية الإلكترونية 2،250 ريال سعودي لكل وحدة ائتمانية.

يتكون برنامج الماجستير في علوم البيانات من 36 ساعة.

إجمالي الرسوم الدراسية لدرجة الماجستير في الجامعة السعودية الإلكترونية في علوم البيانات 81000 ريال سعودي.

رسوم ماجستير إدارة الرعاية الصحية الجامعة السعودية

تكلفة الرسوم الدراسية لبرنامج ماجستير إدارة الرعاية الصحية بالجامعة السعودية الإلكترونية 2،250 ريال سعودي للساعة المعتمدة.

مدة برنامج الماجستير في إدارة الرعاية الصحية 36 ساعة.

إجمالي الرسوم الدراسية لبرنامج ماجستير إدارة الرعاية الصحية 81 ألف ريال سعودي.

ما هي رسوم الماجستير في قانون الأعمال الدولي

برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي يكلف 1800 ريال سعودي لكل وحدة ائتمانية.

يتكون برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي من 36 ساعة.

برنامج الماجستير في قانون الأعمال الدولي يبلغ إجمالي الرسوم الدراسية 64،800 ريال سعودي.

ما رسوم الماجستير في تقنيات الترجمة الجامعة السعودية الإلكترونية

كم الرسوم الدراسية للماجستير في تقنيات الترجمة 1800 ريال سعودي لكل وحدة ائتمانية.

يبلغ إجمالي عدد ساعات برنامج الماجستير في تقنيات الترجمة 36 ساعة.

التكلفة الإجمالية لبرنامج الماجستير في الجامعة السعودية الإلكترونية في تقنيات الترجمة هي 64،800 ريال سعودي.

تكاليف رسوم برنامج الماجستير التنفيذي في إدارة الأعمال الجامعة السعودية الإلكترونية

كم تبلغ تكلفة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية 2،250 ريال سعودي لكل وحدة ائتمانية.

يتكون برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية من 33 ساعة.

تبلغ تكلفة برنامج ماجستير إدارة الأعمال التنفيذية بالجامعة السعودية الإلكترونية 74،250 ريال سعودي إجمالاً.

تكلفه رسوم برنامج ماجستير التسويق الرقمي الجامعة السعودية الإلكترونية

برنامج ماجستير التسويق الرقمي يكلف 2250 ريال سعودي لكل وحدة ائتمانية.

كم يبلغ إجمالي عدد ساعات برنامج الماجستير في التسويق الرقمي 36 ساعة.

الرسوم الإجمالية لبرنامج ماجستير التسويق الرقمي بالجامعة السعودية الإلكترونية 81000 ريال سعودي.

مصاريف برنامج ماجستير التعليم الطبي والمهن الطبية المساعدة

تكلفة كل وحدة ائتمانية 3500 ريال سعودي في الرسوم الدراسية.

يحتوي برنامج الماجستير في التعليم الطبي والمهن الصحية المساعدة على 36 ساعة معتمدة.

إجمالي الرسوم الدراسية لبرنامج ماجستير التعليم الطبي والمهن الطبية المساعدة بالجامعة السعودية الإلكترونية هو 126000 ريال سعودي.

رسوم برنامج ماجستير التمريض المتقدم في الرعاية الصحية الأولية

الرسوم الدراسية لكل وحدة معترف بها في برنامج الماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى هي 2،250 ريال سعودي.

يستمر برنامج الماجستير التنفيذي في جودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى 36 ساعة.

تبلغ تكلفة برنامج الماجستير التنفيذي لجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في الجامعة السعودية الإلكترونية 81،000 ريال سعودي من إجمالي الرسوم الدراسية.

كم رسوم دراسة الفصل التحضيري لماجستير إدارة الأعمال الجامعة السعودية

كم مجموع الرسوم للفصل الدراسي التحضيري لماجستير إدارة الأعمال بالجامعة السعودية الإلكترونية 9000 ريال سعودي.

يبلغ إجمالي الرسوم الدراسية لبرنامج تمهيدي الماجستير في علوم البيانات 18،000 ريال سعودي.

إجمالي الرسوم الدراسية لبرنامج ما قبل برنامج الماجستير في الأمن السيبراني بالجامعة السعودية الإلكترونية 20،250 ريال سعودي.

ارتفع معدل الرسوم الدراسية للفصل الصيفي في الجامعة السعودية الإلكترونية بنسبة 50٪ لكل وحدة معتمدة.

شروط التقديم للجامعة السعودية الالكترونية

تضع الجامعة عددًا من المتطلبات للقبول مثل:

الهوية: حيازة هوية وطنية مشروعة

مطلوب شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها للقبول ؛ ليس من الضروري للطالب أن يختار سنة معينة للمدرسة الثانوية أو التخرج المعادل لها.

تعد اختبارات القدرات العامة ضرورية ، وقد حددت هيئة تقييم التعليم والتدريب فترة الصلاحية للاختبارات الموحدة المستخدمة لقياس المهارات العامة.

اختبار اللغة الإنجليزية: خذ STEP أو IELTS.

يتم قبول الطلاب الذين أكملوا المسار العلمي فقط في كلية العلوم الصحية.

النسبة المرجحة: ستحدد النسبة المرجحة كيفية قبول المتقدمين بشكل تنافسي.

فروع الجامعة السعودية الإلكترونية

الرياض،الدمام، جدة، المدينة المنورة، القصيم، أبها، تبوك، جازان، الأحساء، حائل، نجران.

يهدف نظام الجامعة السعودية الإلكترونية إلى تقديم دراسة أكاديمية في مجموعة متنوعة من التخصصات تؤدي إلى درجة البكالوريوس أو الدراسات العليا (الماجستير).

كيف الدراسة في الجامعة السعودية الالكترونية؟

تسعى الجامعة إلى أقصى حد ممكن لتحقيق التوافق بين الدراسة النظرية والتطبيقات العملية ، والتي من أجلها نخبة متميزة من الكوادر التربوية تقوم بالتدريس والتدريب.

بالإضافة إلى اكتساب معرفة واسعة بتطبيقات وبرامج الكمبيوتر ، وكذلك إتقان اللغة الإنجليزية ، مما يساعد في النهاية في التخرج والعمل وفقًا لمتطلبات واحتياجات سوق العمل ، وهذا يعتبر من أهم أهداف التعليم ، وسنشرح من خلال موضوعنا طريقة التسجيل في الجامعة الإلكترونية ، مع إجابات لبعض الأسئلة المهمة الأخرى.

الرؤية طويلة المدى للمسؤولين عن التعليم في المملكة العربية السعودية، وهو ينطوي على تجذير استخدام التقنيات الحديثة ، ومن ثم إنتاج جيل قادرعلى حمل اللواء في المستقبل ، وتحقيق الاعتماد الكامل على مواطني المملكة، من خلال نظام تعليمي جامعي متقدم ، وهو الجانب العام لأهمية الجامعة السعودية الإلكترونية.