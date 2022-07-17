رابط استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية.. نتيجة شهادة التعليم الاساسي والاعدادية الشرعية

استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا، تم الإعلان عن قرب استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا وسيتم إتاحة الاستعلام عن النتائج عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية على شبكة الانترنت، أو من خلال الحصول على نتائج التاسع 2022 سوريا من تطبيق النتائج الامتحانية الالكترونية، وقد أعلن وزير التربية والتعليم هزوان الوز عبر إذاعة سوريا عن اقتراب ظهور نتائج التاسع ومن الممكن أن ترفع على موقع moed.gov.sy خلال ساعات فور ظهورها، بعد تأدية طلاب التاسع الامتحانات بصورة سهلة وعدم التعرض لأي عوائق وعدم وجود شكاوى من الطلاب أو من إدارة الامتحانات، ولمزيد من المعلومات حول كيفية الاستعلام واستخراج نتائج التاسع 2022 سوريا حسب الاسم ورقم الاكتتاب من خلال التقرير التالي.

استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا

وقريبا سيتمكن الطلاب من كل المحافظات من استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا بسهولة الكترونيا، وقدجاءت امتحانات الصف التاسع في مستوى الطالب المتوسط وفق مناهج ومقررات الصف الدراسي وقد لاقت الامتحانات الترحيب والقبول من قبل الطلاب والطالبات دون تسجيل أي شكوى، وبدأت أعمال التصحيح على مستوى محافظات سوريا في الكنترولات فور الانتهاء من الامتحانات على قدما وساق حتى تعلن النتيجة في أقرب وقت، وتم التوقف عن عمليات التصحيح عند بداية اجازة العيد، ثم تم استئناف العمل بعد العودة من إجازة العيد، وتم الانتهاء من أغلب عمليات التصحيح والمراجعة والتدقيق في عدد من الكنترولات، وفي انتظار اعتماد النتيجة والإعلان عنها من قبل وزير التربية والتعليم والذي أكد على قرب ظهورها.

كيفية استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا

تم تخصيص موقع نتائج التاسع 2022 سوريا، وتوفير الاستعلام عنها بضغطة زر من خلال خطوات بسيطة وبرقم الاكتتاب أو الاسم، توفيرا لوقت ومجهود المواطنين وعدم التعرض لزحام أو عدوى فيروس كورونا، وبدلا من الذهاب للمدرسة والاطلاع على كشف درجات الطالب، تستطيع بسهولة الحصول على نتيجة التاسع سوريا اون لاين من خلال الخطوات التالية:

خلال أيام قليلة من الآن ستعلن وزارة التربية السورية عن نتائج التاسع 2022 سوريا برقم الاكتتاب والاسم لكل المحافظات بعد أن يتم اعتمادها من قبل السيد الوزير وهزان الوز، حيث سيكون متاح لكل الطلاب امكانية الاستعلام عن النتيجة بالدرجات في كل المواد عبر الموقع الرسمي للوزارة، وكذلك من خلال تطبيق النتائج الامتحانية الرسمي بسهولة.