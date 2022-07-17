نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج التاسع 2022 سوريا natayij altaasie لطلبة الشهادة الإعدادية الشرعية 2022 من تطبيق وموقع وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر رابط الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 في سوريا حسب الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب بالتزامن مع إعلان ووزارة التربية السورية إعلان نتائج الصف التاسع 2022 حسب رقم الاكتتاب للعام الدراسي الجاري 2021-2022 بعدما انتهى الطلاب من أداء الامتحانات للفصل الدراسي الثاني واقتراب الانتهاء من تصحيح دفاتر الاختبارات من قبل اللجان ومراكز التصحيح المنتشرة في جميع المحافظات السورية.

نتائج الصف التاسع 2022 سوريا

وأعلنت وزارة التربية السورية تفعيل تطبيق نتائج الامتحانات السورية 2022 تطبيق moed.gov.sy، من أجل توفير الوقت والمجهود على الطلاب في استخراج نتائج شهادة الصف التاسع سوريا 2022 حسب رقم الاكتتاب للمترشحين والمترشحات في جميع المدارس السورية بكل سهولة بواسطة تسجيل الدخول إلى تطبيق نتائج الامتحانات السورية 2022.

نتائج التاسع سوريا 2022 حسب الاسم

وتزايدت معدلات البحث في الجمهورية العربية السورية خلال الساعات القليلة الماضية من قبل طلاب شهادة المرحلة الإعدادية السورية عن رابط وزارة التربية السورية للتعرف على نتائج التاسع 2022 سوريا درجات الطلاب في امتحان الصف التاسع الاعدادي.

يأتي ذلك تزامنا مع تداول أنباء حول اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية السورية خلال الساعات الجارية تمهيدًا لصدورها عبر موقع وزارة التربية وتطبيق نتائج الامتحانات في سوريا حسب رقم الاكتتاب في الامتحانات والاسم الثلاثي للطلاب.

تطبيق وزارة التربية لنتائج التاسع 2022

وأطلقت وزارة التربية في سوريا تطبيق إلكتروني للهواتف المحمولة بنظام اندوريد وIos لاستخراج نتائج التاسع 2022 سوريا في جميع الصفوف الدراسية وعلى رأسها نتائج طلاب الصف التاسع الاعدادي 2022 بحسب رقم الاكتتاب الخاص بالمترحشين والمترشحات فوق اعتماد وإعلانها رسميا.

وعن موعد إعلان نتيجة الصف التاسع 2022 وكشفت مصادر بوازرة التربية والتعليم السورية اقتراب موعد إعلان نتيجة الصف التاسع 2022 برقم الاكتتاب، بعد مرور نحو 3 أسابيع على انتهاء امتحانات الطلاب في جميع صفوف المرحلة الأساسية في سورية في 15 حزيران يونيو 2022، حيث بدأت أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحانات.

رابط نتائج التاسع 2022 سوريا

وعن كيفية الاستعلام عن نتائج طلاب الشهادة الإعدادية السورية أوضحت وزارة التربية خطوات الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 ودرجات الطلاب من خلال تسجيل الدخول إلى رابط تطبيق نتائج امتحانات الصف التاسع الاعدادي 2022 عبر السطورة التالية:-

أولا تسجيل الدخول إلي موقع وزارة التربية السورية

ثانيا: تسجيل البيانات الخاصة بالطلاب والمتمثلة في رقم الاسم الثلاثي ورقم الاكتتاب الخاصة بالمترحشين والمترشحات.

ثالثا: الضغط على أيقونة ثم نتائج الامتحان.

رابعا: تحديد الاختيار الخاصة بنتائج الصف التاسع 2022 سوريا أو نتيجة المدرسة الشرعية الإعدادية حسب دراستك.

خامسا: اختيار اسم المحافظة التابع إليها.

أخيرا: الضغك على ايقونة استظهار النتيجة.

كيفية استخراج نتائج التاسع 2022 سوريا؟

ونستعرض لكم عبر السطور التالية كيفية استخراج نتائج الصف التاسع 2022 سوريا عبر موقع وزارة التربية والتعليم السورية الرسمي بحسب رقم الاكتتاب للتسهيل على الطلاب وذويهم.

سجل دخولك إلى رابط موقع وزارة التربية السورية لنتائج التاسع.

حدد المحافظة التي تتبع إليها.

أدخل رقم الاكتتاب الخاص بالطالب أثناء أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني.

اضغط على أيقونة بحث.

ستظهر النتيجة خلال ثواني قليلة فور الإعلان عنها.

وأدى طلاب الصف التاسع في سوريا 2022 امتحانات الفصل الدراسي الثاني للدورة الأخيرة خلال الأسبوع الماضي، وبدأوا عملية تصحيح ورصد الدرجات على الفور، قبل أن تعلن وزارة التربية السورية عن اعتماد نتائج الشهادة الإعدادية الشرعية السورية برقم الاكتتاب الخاصة بالطلاب، حيث من المقرر أن يتم إعلان أسماء الأوائل خلال الساعات القليلة المقبلة.