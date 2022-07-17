ميدفيديف: لا يمكن لروسيا تجاهل التهديدات القادمة من الناتو

جدة - نرمين السيد - وأضاف فى اجتماع مع قدامى المحاربين فى الحرب العالمية الثانية خلال رحلته إلى منطقة فولجوجراد الجنوبية فى روسيا "بعد اختفاء حلف وارسو، لم ينحل جيراننا، الذين كانوا أعضاء فى الناتو، بل استمروا فى الاندماج، ولم يتخذوا أى خطوات متكافئة، وعلى الرغم من الوعود المختلفة التى قدموها على مدى 30 عامًا، فقد قاموا بضم المزيد من الدول إلى حلف شمال الأطلسى وتوسعت بشكل أقرب إلى حدود بلادنا وظلت أهدافهم دون تغيير وما زالت أسلحتهم الحديثة تستهدف بلادنا، لم يسحبها أحد".

وشدد ميدفيديف على أنه "لا يمكننا أن نكون غير مبالين بذلك".

وقال المسؤول الروسى "على الرغم من جهودنا لبناء علاقات ودية، فإن الحياة هى الحياة وأزمة الصواريخ الكوبية فى الستينيات، تظهر التطورات الأخرى على هذا الكوكب والوضع الحالى ذلك، إذا لم ترد، إذا تجاهلت مثل هذه التهديدات، فسوف ينتهى الأمر للأسف".

وأشار إلى أن "التهديد بفقدان السيادة قد لا يكون بهذه الخطورة بالنسبة لدولة صغيرة لأنها جزء من رابطة الدول التى تدعمها".