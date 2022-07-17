الدفاع الأوكرانية: لا توجد أى منطقة آمنة فى أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الأوكرانية، فى تصريحات لقناة العربية، أن القوات الروسية تقصف بالصواريخ مدنا أوكرانية مسالمة. وأشارت وزارة الدفاع الأوكرانية، إلى أن القوات الروسية عجزت عن تحقيق أى تقدم خلال الأيام الأخيرة، موضحة أن القوات الروسية لم تنجح باستهداف أنظمة هيمارس التى تملكها أوكرانيا.

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