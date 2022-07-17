جدة - نرمين السيد - قال المستشار الاقتصادى للبيت الأبيض جاريد بيرنشتاين اليوم الأحد إنه "من الصعب للغاية" استنتاج ما إذا كانت الولايات المتحدة قد دخلت فى حالة ركود، مضيفًا أن الاقتصاد الأمريكى يشهد اتجاهات إيجابية وسلبية.





وأضاف بيرنشتاين -فى تصريحات نشرتها صحيفة "ذا هيل" الأمريكية- إنه بينما ظل التضخم عند أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، لا يزال هناك نمو قوى فى الوظائف، ومن الصعب للغاية أن نستنتج أننا فى حالة ركود عندما تنظر إلى كشوف المرتبات ومكاسب الموظفين التى نراها. ومضى قائلاً: "فى الوقت الحالى، لديك رياح معاكسة للتضخم ولكن لديك أيضًا بعض الرياح الخلفية القوية جدًا التى تعزز من قوة المستهلك.. الولايات المتحدة خفضت ديونها فى الميزانية بمقدار 1.7 تريليون دولار هذا العام إلى حد كبير من خلال زيادة الإيرادات، التى زادت بنسبة 26٪. وتعجب المستشار الاقتصادى: "كيف نحصل على زيادات أسرع فى الإيرادات فى الاقتصاد الذى يتعرض لنوع المصاعب التى تحدثنا عنها؟.. لا يوجد إنكار على الإطلاق بشأن عدم قبول هذه الأسعار المرتفعة، ولكن أساس هذا هو الاقتصاد الذى يتمتع بأقوى سوق عمل منذ جيل.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستشار بايدن يعلق على وصول التضخم بأمريكا لأعلى مستوى له منذ 40 عاما على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.