رئيس هيئة الانتخابات بتونس يؤكد الالتزام بالحياد خلال الاستفتاء على الدستور

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة بو عسكر، اليوم الأحد لمقر الهيئة الفرعية للانتخابات بمدن سوسة والقيروان والمنستير والذى واكب خلالها عملية تشكيل رؤساء مراكز ومكاتب الاقتراع وأعضاء المكاتب استعدادًا للاستفتاء.
وعاين رئيس الهيئة، خلال جولته، عملية تجهيز المواد الانتخابية والاستعدادات الجارية لتوزيعها على مراكز الاقتراع.
جدير بالذكر أن الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد سيجرى داخل تونس فى 25 يوليو الجارى، على أن يجرى أيام 23 و24 و25 من نفس الشهر للتونسيين المقيمين بالخارج.
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