روسيا تسجل 4664 إصابة جديدة بكورونا و46 حالة وفاة

جدة - نرمين السيد - وبلغ إجمالى عدد الإصابات التى تم تسجيلها حسب السلطات الصحية الروسية 18 مليونا و490 ألفا و296 إصابة فيما بلغ إجمالى عدد الوفيات الناجمة عن الوباء 381 ألفا و881 حالة وفاة، مع تماثل 2483 مريضا للشفاء ليصبح مجموع المتعافين 17 مليونا و908 آلاف و809 أشخاص.

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