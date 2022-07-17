الوثائق المطلوبة للزواج من مواطنة سعودية، الزواج من المواطنة السعودية لديه العديد من المميزات، لذا يقبل بعض الرجال من مختلف البلدان العربية على الزواج منها، ويوجد بعض الأوراق الرسمية التي لا بد من توافرها حتى يتم الزواج من المرأة السعودية، موقع ثقفني سوف يوضح لكم ذلك بالتفصيل، فابقوا معنا.

الوثائق المطلوبة للزواج من مواطنة سعودية

ومن الشروط التي يجب توافرها للزواج من سعودية في الخارج توفير رخصة الزواج والمستندات المطلوبة للزواج، تلك المستندات تتمثل فيما يلي:

يرجى تقديم نسخة من شهادة ميلاد زوجك ونسخة من بطاقة الهوية الوطنية الخاصة بك.

يجب تأكيد ذلك من خلال سجل حالة المواطن.

يرجى إرفاق نسخة من جواز سفرك وهوية زوجتك.

إذا كانت المرأة السعودية مطلقة أو أرملة، فيجب عليها تقديم ما يثبت الطلاق أو شهادة الوفاة.

يجب على الرجال المتزوجين سابقًا، سواء كانوا مطلقين أو أرامل، تقديم دليل على تاريخ زواجهم.

إذا كانت زوجتك السعودية تعمل في القطاع الخاص وتحتاج إلى الحصول على شهادة من الغرفة التجارية، فيرجى إحضار ملف يوضح ملف تعريف عملها.

يُطلب من الرجال تقديم طلب من مؤسسة تجارية مصدق عليها من غرفة التجارة أو شهادة توظيف من كفيل مصدق من رئيس البلدية.

يرجى تقديم إفادة من السجل الجنائي للأجنبي، يجب أن يكون مجانيًا ونظيفًا تمامًا.

شروط التجنيس للزواج من مواطنة سعودية

وضعت هيئة المملكة للزواج بعض الشروط والمعايير التي يجب توافرها لإتمام زواج سعودي من غير سعودية، تعرف على هذه الشروط مما يلي: