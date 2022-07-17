نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة الملك خالد تعلن مواعيد التسجيل والقبول للعام الدراسي 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت جامعة الملك خالد على حسابها الرسمي على منصة تويتر عن موعد فتح باب التسجيل والقبول بالجامعة للعام الدراسي القادم 1444-1445، وشروط القبول في الجامعة هذا العام.

جامعة الملك خالد موعد التسجيل 1444

سيتم فتح باب التسجيل يوم الأحد 25 ذو الحجة 1443 الموافق 24 يوليو 2022.

وسيتم غلق باب القبول يوم الأحد 2 محرم 1444 الموافق 31 يوليو 2022.

جامعة الملك خالد موعد إعلان نتائج الترشيح للعام 1444

بعد التقديم سيتم الإعلان عن المقبولين يوم 5 محرم 1444 الموافق 3 أغسطس 2022.

شروط القبول بجامعة الملك خالد 1444

أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو والدته سعودية وعليه تقديم ما يثبت جنسية والدته.

ألا يكون المتقدم قد تم فصله من قبل من أحد الجامعات السعودية لأسباب تأديبية أو أكاديمية

بالنسبة للكليات الصحية يجب ألا يكون المعدل التراكمي للطالب المتقدم في الثانوية العامة أقل من 90%، ويجب أن يكون قد تخرج من الثانوية العامة هذا العام.

بالنسبة للكليات الأخرى يجب ألا يكون قد مر على تاريخ تخرج الطالب من الثانوية العامة أكثر من خمس سنوات، وتكون الأولية للطلاب الأحدث تخرجًا عند قبول الطلبات.

بالنسبة للطالبات ستظهر الرغبات المتاحة لها مركز القبول الخاص بنفس المنطقة التعليمية التي حصلت منها على الشهادة الثانوية، وإذا رغبت في تغيير مركز القبول فعليها تقديم المستندات المطلوبة للجامعة قبل موعد التقديم.

تخصصات جامعة الملك خالد

تقدم جامعة الملك درجة البكالوريوس في عدد من التخصصات العلمية والإنسانية المختلفة، وهذه هي تخصصات جامعة الملك خالد بكالوريوس.

التخصصات الصحية جامعة الملك خالد

تمنح جامعة الملك خالد درجة البكالوريوس في التخصصات الصحية المذكورة في الجدول التالي.

معدل القبول في التخصصات الصحية للذكور والإناث :

30% ثانوية عامة.

30% قدرات.

40% تحصيلي.

جدول التخصصات الصحية جامعة الملك خالد للذكور والإناث

بكالوريوس علوم الحاسب جامعة الملك خالد

تمنح الجامعة درجة البكالوريوس في تخصصات علوم الحاسب المذكورة بالجدول التالي.

معدل القبول في التخصصات للذكور والإناث :

30% ثانوية عامة.

30% قدرات.

40% تحصيلي.

التخصصات العلمية جامعة الملك خالد

تشمل التخصصات العلمية للذكور والإناث، ما يلي:

التخصصات الهندسية جامعة الملك خالد

تمنح جامعة الملك خالد درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية التالية:

التخصصات الإدارية والعلوم الإنسانية جامعة الملك خالد

تمنح جامعة الملك خالد درجات البكالوريوس في العلوم الإدارية والعلوم الإنسانية الموضحة بالجدول التالي، لكل من الذكور والإناث بمعدلات مختلفة.

كما تمنح درجة البكالوريوس في المجالات التالية بمعدلات متساوية لكل من الإناث والذكور.