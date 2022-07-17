خطوات تجديد الهوية الوطنية أو الإقامة عبر أبشر والشروط المطلوبة 1443

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خطوات تجديد الهوية الوطنية أو الإقامة، أطلقت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية خدمه تجديد بطاقة الهوية الوطنية عبر منصة أبشر الإلكترونية والتي من خلالها يتمكن المواطن السعودي من تجديد الهوية إلكترونياً دون مراجعة مكاتب الأحوال الوطنية التابع لها وذلك يتم تطبيقه بأحدث التقنيات ف العالم للتعرف علي الوجه لصاحب التجديد وذلك يضمن توفير الوقت والمجهود المبذول وتنفيذ جميع الإجراءات بكل يسر وبدون عناء.
شروط التجديد عبر منصة أبشر
حيث صرحت أنه حتي يتمكن المواطن بالمملكة العربية السعودية من الاستفادة من النظام الجديد وهو تجديد الهوية الوطنية عبر المنصة يكون متبقي مائة وثمانون يوماً أو أقل على تاريخ الانتهاء حيث يقوم المواطن برفع صورة شخصية تتوافق مع شروط الخدمة من خلال حسابه في منصة أبشر وطلب إيصال البطاقة الجديدة إلي عنوانه كما يتم تسديد الغرامات المالية المسجلة من قبل الأحوال المدنية التابعة لوزارة الداخلية بالمملكة كما يتطلب وجود عنوان وطني مسجل ضمن نطاق توصيل البريد السعودي، حيث أكدت وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية أن هذه الخدمة تأتي امتداداً لمساعيها الدائمة لتوفير الوقت والجهد علي أبناء المملكة من مواطنين ومواطنات وأيضاً بهدف استكمال وإتمام تنفيذ خدمات الوزارة الإلكترونية المقدمة وذلك بهدف دعم الخطة المراد بها مسيرة التحول الرقمي مما يساهم في مستهدفات المملكة العربية السعودية في رؤية ٢٠٣٠ والتي تسعي جميع المؤسسات لتحقيقها وإحداث التطور والتقدم في مختلف المجالات داخل المملكة.
خطوات تجديد الهوية الوطنية أو الإقامة إلكترونياً عبر أبشر ١٤٤٣
- الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص بمنصة أبشر.
- ثم قم بكتابة رقم الهوية وكلمة المرور الخاص بحسابك الشخصي بالمنصة ثم اضغط على زر تسجيل الدخول.
- سوف يقوم الموقع بإرسال رسالة رقمية إلي رقم الجوال الخاص بطالب الخدمة والمسجل عبر المنصة.
- قم بإدخال الأرقام المرسلة عبر جوالك في خانة كود التحقق.
- سوف يتم تحويلك إلي الصفحة الرئيسية لخدمات منصة أبشر.
- يتم الضغط علي الخدمات الإلكترونية عبر المنصة.
- يتم اختيار خدمات المكفولين والذين يكون بمثابه الأسماء التي تعمل لديه.
- يتم اختيار والضغط على زر تجديد الإقامة من القائمة الموجودة.
- سداد رسوم الخدمة.
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