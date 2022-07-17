وزارة التربية والتعليم السورية ورابط استخراج نتائج التاسع المتوسط برقم الإكتتاب 2022

وزارة التربية والتعليم السورية، مع تأخر الإعلان عن نتائج التاسع المتوسط بسوريا يعم القلق والتوتر بين الطلاب وأولياء الأمور بسب عدم الإعلان عن النتائج حتي الآن ولكن كانت الوزارة قد أعلنت وطمأنت الجميع وقالت أنه سوف يتم الإعلان عن ظهور النتائج خلال الساعات القليلة المقبلة وأن السبب وراء هذا التأخير هو عدم الانتهاء من مراجعة ورصد الدرجات لرفعها عبر الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التعليم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم رابط استخراج نتائج التاسع المتوسط بسوريا 2022.

وزارة التربية والتعليم السورية وآخر أخبار نتائج التاسع المتوسط 2022

مع استمرار القلق والتفكير وراء هذا التأخير أكدت الوزارة أنه سوف يتم الانتهاء من عمليات رصد الدرجات خلال اللحظات القليلة المقبلة حيث أتاحت الوزارة من إمكانية الإطلاع على النتائج عبر الموقع الرسمي الخاص بها إلكترونياً من خلال اسم الطالب ورقم الاكتتاب وذلك فور الإعلان عن رفع الدرجات عبر الموقع الإلكتروني كما طمأنت الوزارة الطلاب وأولياء الأمور وذكرت أن سبب تأخير الإعلان هو استمرار العمل في رصد ومراجعة الدرجات حتي تكون النتائج المعلنة أكثر دقة وموثوقة كما هو المعتاد من الوزارة.

خطوات استخراج نتائج التاسع المتوسط بسوريا 2022

عندما يتم التأكيد على إعلان الوزارة لرفع الدرجات في موقعها الرسمي يمكن الإطلاع على نتائج الاختبارات من خلال القيام بالخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم السورية.

يتم القيام بالضغط على زر نتائج الاختبارات ومنها اضغط على نتائج التعليم الأساسي.

من القائمة الرئيسية الموجودة قن بالضغط على نتيجة التاسع المتوسط.

يتوجب على الطالب أو ولي الأمر تحديد المحافظة التابع لها الطالب ورقم الإكتتاب ثم يتوجب إدخال باقي البيانات المطلوبة.

قم بالضغط على زر عرض النتائج.

وكانت قد تداولت بعض الأخبار الغير مؤكدة أن عملية الرصد والمراجعة للنتائج سوف يتم الانتهاء منها اليوم وبمجرد الانتهاء سوف يكون باستطاعة أي طالب في كافة المحافظات السورية الإطلاع على نتائج الاختبارات الخاصة به وذلك من خلال الدخول إلى الرابط المذكور سابقاً وهو الرابط الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم في سوريا وأنه سوف يكون شغال فور الإعلان عن رفع الدرجات.