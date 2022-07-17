نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج التاسع سوريا 2022 عبر موقع moed.gov.sy وزارة التربية نتائج التاسع حسب الاسم في المقال التالي

عمر شويل - جدة طلبة الصف التاسع وأوليائهم يبحثون عن نتائج التاسع سوريا 2022 بعدما حدد موعد إعلان وزارة التربية نتائج التاسع حسب الاسم. وكما هو مقرر سابقا سوف تنشر على موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع 2022 moed.gov.sy شهادة التعليم الأساسي. في وقتها المحدد أو قبل يوم الاثنين 18 يوليو الحالي. وتوجد حالة من الترقب والقلق لدى الطلاب وأوليائهم بعد تأخر الوزارة في إعلان نتائج الصف التاسع 2022 في سوريا. بسبب حرصها على إعلان نتائج الدورة العادية للبكالوريا التي كشفت عنها خلال الأسبوع الفائت. ويمكن لجميع طلاب شهادة التعليم الأساسي الاستعلام عن نتائج التاسع 2022 حسب رقم الاكتتاب بالدخول إلى موقع وزارة التربية نتائج التاسع 2022.

من المنتظر أن يعد وزير التربية السوري الدكتور دارم طباع مؤتمر صحفي سيبث بشكل مباش على قناة الإخبارية السورية، وسف يتحدث فيه على نسبة نجاح طلاب الصف التاسع 2022 شهادة التعليم الأساسي. كما ستطرق إلى الموعد الرسمي لصدور نتائج التاسع 2022 في سوريا عبر الموقع الرسمي للوزارة 2022 moed.gov.sy. حيث يعيش حاليا معظم الطلاب وأوليائهم حالة من التوتر والقلق الشديد بعد التأخر الكبير في صدور النتائج، كما سيتمكن كافة طلاب الصف التاسع في سوريا من الاستعلام عن النتائج الخاصة بهم عبر اتباع الخطوات المذكورة أدناه بشكل مفصل ودقيق. ونتمنى النجاح لجميع طلاب الصف السادس في سوريا في شهادة التعليم الأساسي للعام الدراسي الحالي 2021-2022.

نتائج التاسع سوريا 2022

أدى أكثر من 300 ألف طالب في سوريا امتحانات الصف التاسع 2022 الدورة العادية. خلال الشهر الفائت وسط إجراءات احترازية صارمة للحفاظ على طلاب الصف التاسع. وشهادة التعليم الأساسي أثناء الامتحانات ويواصل أكثر من ألف أستاذ وأستاذة العمل للانتهاء من تصحيح أوراق لتسجيل الامتحانات لرفع النتائج على موقع وزارة التربية السورية نتائج التاسع وتطبيق نتائج الامتحانات قبل يوم الاثنين 20 يوليو الحالي.

نشر موقع وزارة التربية السورية تطبيق النتائج الامتحانية لاطلاع الطلاب على نتائج التاسع حسب رقم الاكتتاب والاسم بمجرد إعلانها والذي يمكن تحميله من خلال الولوج إلى موقع وزارة التربية نتائج التاسع وأكد مسؤول بالوزارة أن هناك مصادر رسمية يمكن لكافة الطلبة متابعتها لمعرفة ما إذا كانت المعلومات صحيحة أم لا، مثل موعد إعلان النتائج والرابط الرسمي للوزارة على صفحات التواصل الاجتماعي سواء كان فيسبوك أو تويتر أو الموقع الرسمي. وللاستعلام عن نتائج التاسع التعليم الأساسي عبر تطبيق نتائج التاسع أو موقع وزارة التربية باتباع الخطوات التالية :

أول خطوة يجب على الولي او الطالب القيام بها وهي الولوج إلى موقع وزارة التربية السورية moed gov sy .

في الخطوة الثانية النقر على النتائج الامتحانية للصف التاسع 2022.

ثالثا: تدوين جميع البيانات منها الاسم ورقم الاكتتاب والمحافظة التي يتبع لها الطالب.

في الأخير النقر على عرض النتائج.

من المقرر ان تلعن وزارة التربية السورية moed.gov.sy نتائج التاسع 2022 لطلاب شهادة التعليم الأساسي “الصف التاسع” والإعدادية الشرعية في سوريا حسب رقم الاكتتاب والاسم عبر الموقع الرسمي وزارة التربية نتائج التاسع وكذلك يمكن للجميع الطلاب في كافة المحافظات السورية الاطلاع على النتائج بالدخول على تطبيق النتائج الامتحانية 2022 ونتمنى النجاح للجميع طلاب التاسع سوريا.

وزارة التربية نتائج التاسع

أعلن وزير التربية والتعليم السورية درام طباع في مؤتمر صحفي أنه قد بلغ عدد المترشحين الأدبيين من طلاب الصف التاسع. الذين اجتازوا امتحان شهادة التعليم الأساسي 67556 طالبا. منهم 35221 طالبا ناجحا ، بنسبة نجاح 52.14٪ في الدورة الأولى فقط ، فيما بلغت نسبة النجاح في دورة 2019 41.33٪. كما قدر عدد المترشحين في المسار العلمي / 126181 / طالبًا. منهم 80491 / طالبًا اجتازوا ، بمعدل نجاح 63.79٪ / في الدورة الأولى فقط. في حين بلغت نسبة النجاح في دورة 2021/ 59.30٪. وبإمكان كافة الطلاب الاستعلام عن نتائج التاسع بحسب الاسم ورقم الاكتتاب أو الذهاب للمدرسة.

وصلنا إلى نهاية المقال الذي تحدثنا فيه على آخر أخبار وزارة التربية السورية الرسمية ويمكن لجميع طلاب الصف التاسع كتابة الاسم ورقم الاكتتاب الخاص بهم في التعليقات من أجل الاطلاع على النتيجة فور صدورها، وبينا لكم كيفية الوصول إلى تطبيق النتائج الامتحانية الذي يستطيع من خلاله الطلاب في سوريا استعلام نتائج شهادة التعليم الأساسي عبر موقع وزارة التربية نتائج التاسع سوريا 2022.