رئيس مجلس الأمن الروسى: الأوكرانيون ليسوا أعداء لروسيا

جدة - نرمين السيد - وأضاف مدفيديف، فى تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، أن: "الأوكرانيون ليسوا أعداء لنا على الإطلاق - بل الذين هم فى السلطة هناك، من قوميين متعصبين، يشكلون تهديدا لأمننا وأمن سكان دونباس".
وأشار إلى أنه فى العقود الأخيرة، لم يرغب أحد فى الاستماع إلى مخاوف روسيا بشأن توسع الناتو، وأن القيادة الأوكرانية رفضت حل النزاع فى دونباس.
وذكر مدفيديف أن الذين يعتقدون أن القرم ليست روسية يشكلون كذلك "تهديدا منهجيا" بالنسبة لروسيا.
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