زيلينسكى: روسيا بدأت حربا لا تريد إنهاءها.. وأوكرانيا تدافع عن أرضها

جدة - نرمين السيد - وكتب زيلينسكى- فى منشور عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- إن كييف تدافع عن سيادتها وأراضيها، أوكرانيا تقاتل من أجل السلام، وروسيا لا تريد أن تنهى الحرب الذى بدأتها..أن هذه مفارقة قاسية للقرن الحادى والعشرين، وهى حقيقة واقعة بالنسبة للأوكرانيين.

وكشف زيلنسكى عن أن الولايات المتحدة خصصت المزيد من المساعدات إلى أوكرانيا فى ميزانيتها الدفاعية للعام المالى الجديد..

وأوضح زيلنسكى- فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن بلاده طلبت من واشنطن ثلاثة مليارات دولار على شكل مساعدات خلال الأسبوعين الماضيين، مؤكدا أن هذه المساعدات ستعزز من القوات الدفاعية الأوكرانية بشكل ملحوظ.

من جانبه.. قال مدير مكتب الرئيس الأوكرانى أندريه يرماك، إن قرار السعودية بزيادة إنتاجها من النفط إلى 13 مليون برميل يوميا من شأنه أن يؤدى إلى تقليل أرباح روسيا من صادرات النفط.

وأكد يرماك- فى تصريح نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم- أهمية أن يتفق زعماء العالم الآن، على الرغم من كل الصعوبات، على تحديد سقف لأسعار النفط الروسى، وهى فكرة طرحتها مجموعة"ماكفول يرماك " التى تتولى مهمة مراقبة الشأن الروسى والتوصية بفرض عقوبات ضد موسكو، كإجراء مؤقت قبل فرض حظر شامل، وهى خطوة تروج لها الولايات المتحدة.

وشدد رئيس مكتب الرئيس الأوكرانى على أن "العالم يجب أن يفهم أن هناك حياة بدون موارد الطاقة الروسية. هناك أيضًا حياة بدون روسيا".

ووافقت السعودية فى وقت سابق على زيادة إنتاج النفط بعد أن التقى الرئيس الأمريكى جو بايدن وولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، على أن يرتفع الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميًا من حوالى 4 ملايين برميل.

فى السياق.. أكدت النمسا اليوم، أن الحرب الروسية على أوكرانيا تظهر أهمية الوجود القوى والمستقل لمحكمة العدل الدولية لتحقيق العدالة للضحايا ومحاسبة الجناة.

وقال وزير خارجية النمسا ألكسندر شالينبرج- فى تصريح، اليوم؛ بمناسبة اليوم العالمى للعدل- إن بلاده سوف تستمر أكثر من أى وقت مضى فى دعم محكمة العدل الدولية.

من جانب أخر.. أشار الوزير إلى ترحيب النمسا بالقرار المهم الذى اتخذه برلمان مقدونيا الشمالية لبدء مفاوضات الانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبى، مضيفا أن هذه الخطوة طال انتظارها.

وأضاف: أن الاتحاد الأوروبى لا يكتمل بدون انضمام دول غرب البلقان، لافتا إلى أن انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا بات وشيكا، وأن النمسا ستظل فى الوقوف إلى جانبهما فى كل خطوة من خطوات الانضمام.

على صعيد آخر، قال رئيس بلدية مدينة "ميكولايف"، ألكسندر سينكيفيتش، اليوم، إن صواريخ روسية ضربت منشأة صناعية فى مدينة ميكولايف الاستراتيجية جنوبى أوكرانيا.

وقال سينكيفيتش- فى تصريح أوردته قناة "الحرة" الأمريكية- أن الصواريخ الروسية أصابت منشأة صناعية، وبنى تحتية، فى المدينة، والتى تعد مركزا رئيسيا لبناء السفن فى مصب نهر "بوك" الجنوبى، مؤكدا أنه لم ترد أى معلومات عن وقوع إصابات حتى الآن.

وواجهت ميكولايف ضربات صاروخية روسية بشكل متكرر، فى الأسابيع الأخيرة، فى حين يسعى الروس إلى تقليل فاعلية الدفاعات الأوكرانية.

وكانت القوات الأوكرانية قد حاولت صد المحاولة الروسية؛ للاستيلاء على ميكولايف، والتى تقع بالقرب من ساحل البحر الأسود بين شبه جزيرة القرم وبين ميناء أوديسا.