مقتل 4 أشخاص فى تحطم مروحية شرطة فى ولاية نيو مكسيكو الأمريكية

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب عمدة المقاطعة فى تغريدة بموقع التواصل الاجتماعى (تويتر) إن "المعلومات الأولية تشير إلى أربعة من موظفى المقاطعة كانوا على متن الطائرة وقت وقوع الحادث" حيث لم ينجو منهم أحد.

وأضافت التغريدة أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة ملابسات هذا الحادث.