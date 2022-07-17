العالم اليوم - ميركاتو الضاد.. هذه انتقالات النجوم العرب في أوروبا

انتم الان تتابعون خبر ميركاتو الضاد.. هذه انتقالات النجوم العرب في أوروبا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 06:21 مساءً - يشهد سوق الانتقالات صفقات كبيرة حول العالم، وبينها انتقالات مثيرة للاعبين العرب في أوروبا، ومنها تجديد عقود طال انتظارها، بينما ينتظر البعض الآخر "مصيرا" غير معروف، قبل 6 أسابيع من إغلاق الميركاتو.

سجل هذا الصيف عددا من الانتقالات المميزة للاعبين العرب، وأبرزها للمدافع المغربي نصير المزراوي، الذي انضم لكتيبة بايرن ميونيخ الألماني، كما شهد الصيف "تجديد الولاء" بالنسبة للمصري محمد صلاح والجزائري رياض محرز، مع فرقهم، كما يحمل "مستقبلا مجهولا" للنجم المغربي حكيم زياش.

المدافع المتألق

حقق المدافع الدولي المغربي نايف أكرد "قفزة كبيرة" في مسيرته الكروية، بانتقاله إلى ويست هام الإنجليزي هذا الصيف، ليضاف إلى قائمة اللاعبين العرب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد موسم رائع مع رين الفرنسي، وقع أكرد مع ويست هام، سابع البريميرليغ، مقابل 35 مليون يورو، ليصبح ثالث أغلى لاعب في تاريخ النادي اللندني.

رحيل من البريميرليغ

بينما قدم مدافع مغربي للدوري الإنجليزي، رحل آخر، وهو الدولي رومان سايس، رفيق أكرد في خط الدفاع بالمنتخب الوطني.

سايس رحل عن وولفرهامبتون الإنجليزي بعد 6 مواسم، مع نهاية عقده، وانتقل مجانا إلى بيشكتاش التركي.

مع العملاق البافاري

واحد من أكبر الانتقالات العربية هذا الصيف، كان بطلها المدافع المغربي المتألق نصير مزراوي، الذي انتقل مجانا إلى بايرن ميونيخ الألماني قادما من أياكس أمستردام.

ووفقا لمصادر ألمانية، سيتقاضى مزراوي 10 مليون يورو سنويا، وسيتم الاعتماد عليه بشكل أساسي في مركز الظهير الأيمن.

نجم تونس

أما نجم المنتخب التونسي وهبي خزري، فقرر البقاء بالدوري الفرنسي، وانتقل مجانا من سان إتيان إلى مونبيلييه.

تريزيغيه

تجربة جديدة في بلاد "مألوفة"، قرر خوضها الدولي المصري محمود حسن تريزيغيه، في صفوف بطل تركيا طرابزون سبور.

بعد فترة إعارة لمدة 4 أشهر في إسطنبول باشاك شاهير، قرر أستون فيلا الإنجليزي بيع تريزيغيه إلى طرابزون سبور، الذي سيشارك في دوري أبطال أوروبا، مقابل 4 مليون يورو.

تجربة ألمانية مستمرة

المهاجم المغربي أيمن بركوك حافظ على مكانته في الدوري الألماني، وانتقل بشكل مجاني من إنتراخت فرانكفورت إلى ماينز.

بركوك خاض فترة "عصيبة" الموسم الماضي، حيث تم "تهميشه" من قبل فرانكفورت، ولم يخض سوى 5 مباريات بالدوري الألماني مع بطل اليوروبا ليغ.

صخرة الدفاع

قلب الدفاع الجزائري أحمد توبة أنهى مغامرته "الهولندية"، وانتقل من فالفيك الهولندي إلى إسطنبول باشاك شاهير التركي مقابل 2 مليون يورو.

موهبة قادمة بقوة

لفت الظهير الجزائري حكيم زدادكة الأنظار مع كليرمون الفرنسي الموسم الماضي، حيث كان من اللاعبين القلائل في الدوري الذين خاضوا جميع مباريات الدوري بلا استثناء.

تألق زدادكة ضمن له الانتقال إلى ليل الفرنسي، أحد أقوى أندية الدوري وبطل عام 2021، في صفقة انتقال مجاني.

مصير مجهول

من أبرز اللاعبين العرب الذين يسعون لخوض تجربة جديدة، النجم المغربي حكيم زياش، الذي أعلن عن رغبته بالانتقال من تشلسي الإنجليزي، بسبب عدم مشاركته كأساسي.

أبرز الراغبين بالتعاقد مع زياش، نادي أي سي ميلان بطل إيطاليا، لكن المفاوضات باتت معقدة جدا بين الناديين، وزادت الخلافات حول قيمة الانتقال، مما وضع انتقاله محل الشك.

ومثل زياش، قد نشهد تجربة جديدة محتملة للمدافع الجزائري المتألق رامي بن سبعيني، نجم بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني.

بن سبعيني على رادار ناديي بوروسيا دورتموند الألماني وبرايتون الإنجليزي، لكن الأندية المهتمة لم تقدم عرضا رسميا حتى الآن، مما يعني احتمالية بقاء اللاعب مع مونشنغلادباخ موسما أخيرا قبل نهاية عقده في 2023.

تجديد الولاء

وجدد نجما الدوري الإنجليزي الممتاز، محمد صلاح ورياض محرز ولاءهما مع عملاقي البريميرليغ ليفربول ومانشستر سيتي، بعقد جديد لمدة 3 مواسم.

وسيتقاضى صلاح 21 مليون يورو سنويا، بينما سيتقاضى محرز 8.5 مليون يورو سنويا، في العقدين الجديدين.