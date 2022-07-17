العالم اليوم - آيفون "مضاد للرصاص".. فيديو للحادثة الغريبة بحرب أوكرانيا

انتم الان تتابعون خبر آيفون "مضاد للرصاص".. فيديو للحادثة الغريبة بحرب أوكرانيا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 06:21 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر هاتف آيفون تعرض لطلق ناري، كان في سترة جندي أوكراني، ساعدت في إنقاذ حياته، كما يقول.

وذكر موقع "أن دي تي في" أن الفيديو يرصد لحظات إخراج هاتف الآيفون من سترة جندي في جيش أوكرانيا.

وركز الفيديو على الأضرار التي لحقت بالهاتف، وبدا أنها نتيجة طلق ناري، كما تفحص الجندي السترة ليظهر الثقب الذي أحدثته الرصاصة، التي وصلت إلى هناك خلال معارك مع الجيش الروسي.

وكان الهاتف من طراز "آيفون 11"، الذي صدر عام 2019، ورغم أنه مهمته الأولى هي الاتصال لكن الهاتف أدى دور الواقي من الرصاص في حالة هذا الجندي.

ولم يتضح بعد متى وقع الحادث ولا ظروفه، لكن ما أن ظهر على الإنترنت حتى انتشر بشكل كبير بين رواد مواقع التواصل.

لكن المستغرب في القصة هو أن الجندي اصطحب هاتفه الذكي معه أثناء القتال، فتوجيهات الجيش الأوكراني تقضي بعدم جلب الهواتف إلى مواقع القتال، فمن الممكن أيضا أن تحدد بعض أنظمة التتبع موقع الهاتف المحمول مباشرة، عند اتصال أجهزة المحاكاة به.

وفي حال أراد الجندي إجراء مكالمة مع ذويه، فعليه أن يبتعد مسافة 400- 500 متر عن موقع القوات لحمايته من أي هجوم مباغت نتيجة استخدام الهاتف.