جدة - نرمين السيد - وقال مدير مستشفى جامعة شوا بالعاصمة طوكيو هيرونورى ساجارا -حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- "إن نقل المرضى إلى الفنادق أو المرافق واستقرار حالتهم الصحية بسلاسة، يرجع إلى أن معظم المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة"، لافتا إلى أن الوضع سيتغير فى المستقبل عندما يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة للبقاء فى المستشفى لفترات أطول.
وأضاف أنه من أجل إدارة هذا الوضع يجب استغلال الأسرة بكفاءة.
يذكر أن الحكومة اليابانية لا تخطط حاليًا لفرض قيود وسط موجة كورونا السابعة، ولم يعرف بعد مدى قدرة النظام الطبى على تحمل تكلفة هذا القرار.
وكانت اليابان قد سجلت أكثر من 105 آلاف و500 إصابة جديدة بكورونا فى جميع أنحاء البلاد اليوم، أى ما يقرب من الضعف عن الأسبوع السابق لتتجاوز عتبة الـ100 ألف لليوم الثالث على التوالى.. فيما كانت الإصابات اليومية فى البلاد تتراجع بشكل مطرد منذ أن وصلت ذروتها عند حوالى 104 آلاف إصابة فى 3 فبراير الماضى، ولكنها شهدت تزايدا منذ أواخر يونيو الماضى.
ويتركز الوضع الأكثر خطورة فى مقاطعة أوكيناوا.. ودعت الجمعية الطبية فى المقاطعة، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، الناس إلى عدم القيام بزيارات طارئة للمنشآت الصحية لمجرد "أعراض البرد الخفيف"، مؤكدة أن النظام الصحى "على وشك الانهيار".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر اليابان تتوخى الحذر بين فرض قيود كورونا وإجهاد القطاع الطبى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.