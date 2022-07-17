اليابان تتوخى الحذر بين فرض قيود كورونا وإجهاد القطاع الطبى

جدة - نرمين السيد - وقال مدير مستشفى جامعة شوا بالعاصمة طوكيو هيرونورى ساجارا -حسب ما نقلته وكالة أنباء (كيودو) اليابانية- "إن نقل المرضى إلى الفنادق أو المرافق واستقرار حالتهم الصحية بسلاسة، يرجع إلى أن معظم المرضى كانوا يعانون من أعراض خفيفة إلى معتدلة"، لافتا إلى أن الوضع سيتغير فى المستقبل عندما يحتاج الأشخاص المصابون بأمراض مزمنة للبقاء فى المستشفى لفترات أطول.

وأضاف أنه من أجل إدارة هذا الوضع يجب استغلال الأسرة بكفاءة.

يذكر أن الحكومة اليابانية لا تخطط حاليًا لفرض قيود وسط موجة كورونا السابعة، ولم يعرف بعد مدى قدرة النظام الطبى على تحمل تكلفة هذا القرار.

وكانت اليابان قد سجلت أكثر من 105 آلاف و500 إصابة جديدة بكورونا فى جميع أنحاء البلاد اليوم، أى ما يقرب من الضعف عن الأسبوع السابق لتتجاوز عتبة الـ100 ألف لليوم الثالث على التوالى.. فيما كانت الإصابات اليومية فى البلاد تتراجع بشكل مطرد منذ أن وصلت ذروتها عند حوالى 104 آلاف إصابة فى 3 فبراير الماضى، ولكنها شهدت تزايدا منذ أواخر يونيو الماضى.

ويتركز الوضع الأكثر خطورة فى مقاطعة أوكيناوا.. ودعت الجمعية الطبية فى المقاطعة، خلال مؤتمر صحفى أمس الأول، الناس إلى عدم القيام بزيارات طارئة للمنشآت الصحية لمجرد "أعراض البرد الخفيف"، مؤكدة أن النظام الصحى "على وشك الانهيار".