توقيع اتفاق لبدء مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية وألبانيا للاتحاد الأوروبى

وحسبما ذكرت وكالة "بلومبرج" الإخبارية، فقد وقع وزير خارجية مقدونيا الشمالية بوجار عثمانى، البروتوكول مع نظيره البلغارى فى صوفيا، اليوم الأحد، حيث تأتى هذه الخطوة بعد يوم واحد من موافقة برلمان مقدونيا الشمالية على مقترح الاتحاد الأوروبى الذى يهدف لحل نزاع البلقان والبدء فى توسيع الاتحاد.
وفى تصريحاته للصحفيين، قال بوجار عثمانى: "بالنسبة لنا هذه فرصة تاريخية أنه بعد 17 عامًا من توصيف مقدونيا الشمالية بالدولة المرشحة للانضمام للاتحاد، سوف تحصل على فرصة لبدء مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبى".
وكانت بلغاريا عرقلت بدء مباحثات الانضمام لأعوام عديدة بسبب النزاع حول الاعتراف باللغة المقدونية وحقوق المواطنين البلغاريين فى مقدونيا الشمالية، كما تم إرجاء مفاوضات انضمام ألبانيا أيضا، إذ أنها مصاحبة لمقدونيا الشمالية فى إجراءات الانضمام للاتحاد.
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