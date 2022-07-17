الحرس الوطنى التونسى ينقذ 92 شخصا خلال 7 عمليات هجرة غير شرعية

جدة - نرمين السيد - أكد الناطق باسم الإدارة العامة للحرس الوطنى التونسى، فى بيان اليوم الأحد، أنه تم إنقاذ 92 شخصًا من بينهم 15 من جنسيات إفريقية مختلفة والبقية تونسيون.. مشيرًا إلى أنه باستشارة النيابة العامة أذنت باتخاذ اللازم فى شأنهم.

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