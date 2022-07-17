إجلاء 1325 أسرة جراء حرائق الغابات فى المغرب (صور)

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت قناة "العربية-الحدث"، ففى إقليم العرائش حيث رصِدت بؤرة حريق كبيرة وسُجلت وفاة شخص، وتضرر نحو 4660 هكتاراً من الأراضى.

وجرى حتى الآن إجلاء 1325 أسرة موزعة على 19 دوارا (قرية).

وانتشرت تعزيزات إضافية من الجيش ورجال الإطفاء منذ الجمعة، ولا سيما فى القصر الكبير، وهى إحدى أكثر المناطق المعرضة للخطر والتى يصعب الوصول إليها.

ودُمرت مئات الهكتارات من أراضى الغابات فى أقاليم وزان وتطوان وتازة المجاورة، وتأججت النيران بسبب درجات حرارة مرتفعة جداً تقترب من 40 درجة وجراء الرياح العنيفة.

وبحسب السلطات لا تزال أسباب هذه الحرائق مجهولة لكن العامل البشرى غير مستبعد.

وفى محاولة لوقف اتساع رقعة الحرائق، تنفّذ أربع طائرات من نوع "كانادير" تابعة للقوات الجوية وأربع طائرات أخرى من نوع "توربو ثراش"، طلعات جوية، توازياً مع انتشار مئات من عناصر المياه والغابات والوقاية المدنية والقوات المساعدة والقوات المسلحة الملكية وأعوان الإنعاش الوطنى والمتطوعين.

ويتعرّض المغرب منذ أيام عدة لموجة حارة بحيث اقتربت الحرارة من 45 درجة مئوية فى وقت تعانى البلاد جفافاً استثنائياً وإجهاداً مائياً.

على الجهة الأخرى من مضيق جبل طارق، تشتعل الحرائق فى جنوب أوروبا، من البرتغال إلى اليونان مروراً بإسبانيا وفرنسا.