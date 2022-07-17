أعلى معدلات القتل.. مقتل 9 أشخاص فى عمليات إطلاق نار منفصلة بجنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، قالت السلطات الجنوب إفريقية فى بيان لها، إن "4 أشخاص قتلوا وأصيب اثنان فى منطقة ثيمبليهل فى إقليم جوتينج"، ما يأتى كأحدث موجة من عمليات القتل فى بلد يشهد واحدة من أعلى معدلات جرائم القتل والعنف فى العالم.

فيما تشير التحقيقات الأولية إلى أن مجموعة من الرجال كانت تلعب النرد فى زاوية شارع فى نحو الساعة السابعة والنصف مساء السبت بالتوقيت المحلى، حيث هاجمهم مسلحون مجهولون وأطلقوا النار عليهم.

وقالت الشرطة إن "4 أشخاص تأكدت وفاتهم فى الموقع يوم السبت، واثنان نُقلا إلى أقرب مركز طبى إثر إصابتهما بطلقات نارية". كما تم العثور على رجل يبلغ من العمر 36 عامًا مقتولاً فى جنوب جوهانسبرج، فى واقعة منفصلة، بعد سرقة ممتلكاته.

وأشارت الشرطة إلى أنه لا يمكن تأكيد "دافع إطلاق النار حاليا".

وفى واقعة ثالثة، بدأت شرطة إقليم ويسترن كيب تحقيقا فى ملابسات جريمة قتل ثلاثة أشخاص الليلة الماضية فى بلدة خايليتشا، حيث أوضح الكولونيل أندريه تروت، أن "رابعًا قتل فى واقعة منفصلة".

كذلك، أعلن مسؤولون، يوم الجمعة، اعتقال 8 أشخاص من المشتبه بصلتهم بعمليات إطلاق النار والسطو المسلح العشوائية، حيث كانت واقعة مقتل 6 أشخاص مساء يوم الخميس الماضى، فى بلدة ألكسندرا فى جوهانسبرج.