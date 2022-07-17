العالم اليوم - من الجو.. روسيا تنشر فيديو تدمير "هيمارس" بالقذائف الدقيقة

انتم الان تتابعون خبر من الجو.. روسيا تنشر فيديو تدمير "هيمارس" بالقذائف الدقيقة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 05:15 مساءً - نشرت وزارة الدفاع الروسية فيديو لتدمير راجمة الصواريخ الأميركية "هيمارس" بواسطة أسلحة روسية عالية الدقة، الأحدث في الترسانة العسكرية الأوكرانية.

وأظهر الفيديو تحديد الهدف وهو راجمة الصواريخ الأميركية "هيمارس"، قبل إطلاق صواريخ وتدميرها بالكامل.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، في إفادة صحفية للمتحدث باسمها إيغور كوناشينكوف، الأحد، إن القوات الروسية دمرت "راجمة صواريخ أخرى من طراز هيمارس" في دونباس.

وأوضح كوناشينكوف أن القوات الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة منصة إطلاق ومركبة تحميل لراجمة صواريخ من طراز هيمارس الأميركية الصنع، في منطقة كراسنو أرمييسك بدونيتسك.

وهذا الاستهداف ليس الأول من نوعه للسلاح الأميركي، حيث سبق أن أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قبل 10 أيام، إن قواتها دمرت راجمتي "هيمارس" سابقتين، ومخازن ذخيرة خاصة بهما في شرق أوكرانيا.

وتعد الراجمة الأميركية نظاما صاروخيا مدفعيا عالي الحركة، وهو عبارة عن قاذفة صواريخ خفيفة جرى تطويرها في أواخر التسعينيات لفائدة الجيش الأميركي.

وتحمل الراجمة 6 صواريخ أو صاروخا واحدا توضع على المركبة التكتيكية المتوسطة، التي يبلغ وزنها 5 أطنان.

ويبلغ مدى الصواريخ نحو 480 كيلومترا، إلى جانب سرعة إطلاق تصل إلى 85 كيلومترا في الساعة.