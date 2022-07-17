نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر Quickly “مُفعل الآن” موقع moed.gov.sy نتائج التاسع سوريا 2022 … موقع وزارة التربية السورية برقم الاكتتاب نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا في المقال التالي

عمر شويل - جدة هناك حالة كبيرة من الترقب من قبل طلاب البكالوريا في جميع أنحاء المحافظات السورية بشكل عام، وذلك لكي يتم التعرف على نتائج امتحانات الدورة الأولى الخاصة بالبكالوريا التي قد انتهى منها الطلاب خلال الفترة الأخيرة، حيث يترقب الطلاب إعلان موعد نتائج التاسع 2022، وذلك جاء بالتزامن مع تنويه وزارة التربية والتعليم السورية عن بعض التفاصيل الخاصة بالحصول على النتائج، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج التاسع في سوريا 2022 لجميع المحافظات.

رابط نتائج الصف التاسع سوريا 2022

ونجد أن هذه الأيام تشهد تصاعد كبير في البحث عن وزارة التربية السورية نتائج التاسع moed.gov.sy 2021 للعام الدراسي الحالي 2021 – 2022، وذلك خلال أيام عيد الأضحى المبارك، وهي الامتحانات التي قد انهاها الطلاب التاسع في سوريا في مختلف المحافظات في سوريا بشكل عام، وهي امتحانات الدورة الأولى التي قد انتهت رسميا يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022،

رابط نتائج شهادة التعليم الأساسي سوريا

والتي كانت قد بدأت رسميا يوم الأحد 15 مايو 2022، ونجد ان الوزارة قد أكدت على أن النتائج سوف تعلن بشكل رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعدما يتم الانتهاء من رصد كافة اعمال تصحيح الامتحانات، ونجد أنه من جدير بالذكر أن وزارة التربية السورية أعلنت نتائج شهادة التعليم الأساسي هذا العام 2022 في سوريا رسميا يوم الخميس الماضي الموافق 7 يوليو 2022،

رابط موقع وزارة التربية السورية

ومن المنتظر ان يتم رسميا إعلان نتائج التاسع سوريا 2022 عبر موقع وزارة التربية السورية خلال الساعات القادمة، بحد أقصى يوم الخميس القادم، وذلك لكي يتمكن كافة الطلاب عبر التعرف من المعدلات التي قد تم الحصول عليها.

رابط الاستعلام عن نتائج التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب

وينكن الاستعلام عن نتائج البكالوريا في سوريا بسهولة الكترونيا، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.

في البداية يتم الدخول إلى موقع وزارة التربية والتعليم السورية رابط moed.gov.sy

ومن ثم يتم اختيار الاستعلام عن نتائج الطلاب.

يتم تحديد الاستعلام عن نتائج البكالوريا.

ثم يتم اختيار الطالب أو الطالبة المحافظة التابع لها.

بعد ذلك يتم اختيار كتابة رقم الاكتتاب بشكل صحيح ثم النقر على زر البحث.

على الفور سوف تظهر أمامك نتائج الامتحانات.

نتائج الدورة التاسعة في سورية مع رقم الاشتراك

وذلك بعد ان انتهت جميع عمليات التصحيح رسمياً اليوم وذلك حسب ما اعلنت الوزارة المختصة، أي أن جميع درجات المواد لجميع الامتحانات أصبحت جاهزة للنشر اليوم، ويكون من المتوقع أن يحصل الطالب على النتيجة الخاص به من خلال هذا الموقع فقط بالاسم أو من خلال رقم الاكتتاب في كل محافظة.