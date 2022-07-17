صربيا: طائرة الشحن المنكوبة كانت تحمل 11 طن أسلحة

جدة - نرمين السيد - أعلن وزير الدفاع الصربى، نيبويسا ستيفانوفيتش، اليوم الأحد، مصرع 8 أشخاص جراء تحطم طائرة شحن من طراز "أنتونوف" بالقرب من بلدة باليوخورى كافالاس الواقعة شمالى اليونان.





وأوضح وزير الدفاع الصربى - حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكا" الصربية - أن الطائرة التى تعود ملكيتها لشركة "ميريديان ال تى دى" الأوكرانية كانت تحمل نحو 11.5 طن من الأسلحة متجهة إلى بنجلاديش، وأكد أنها شحنة اشترتها وزارة الدفاع البنجلاديشية من شركة "فالير" الصربية الخاصة، نافيًا أن تكون أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا.

كما أكد الوزير الصربى أن تحطم الطائرة أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها والمكون من 8 أشخاص، ليس من بينهم مواطنون صربيون.

وكانت الطائرة قد أقلعت أمس من مطار نيس (جنوب صربيا) وتحطمت بالقرب من بلدة باليوخورى كافالاس، وأكد شهود عيان أن الطائرة كانت مشتعلة وأنهم سمعوا دوى انفجارات.