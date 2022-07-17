صربيا: طائرة الشحن المنكوبة كانت تحمل 11 طن أسلحة

وأوضح وزير الدفاع الصربى - حسبما نقلت صحيفة "بوليتيكا" الصربية - أن الطائرة التى تعود ملكيتها لشركة "ميريديان ال تى دى" الأوكرانية كانت تحمل نحو 11.5 طن من الأسلحة متجهة إلى بنجلاديش، وأكد أنها شحنة اشترتها وزارة الدفاع البنجلاديشية من شركة "فالير" الصربية الخاصة، نافيًا أن تكون أسلحة مرسلة إلى أوكرانيا.
كما أكد الوزير الصربى أن تحطم الطائرة أسفر عن مقتل جميع أفراد طاقمها والمكون من 8 أشخاص، ليس من بينهم مواطنون صربيون.
وكانت الطائرة قد أقلعت أمس من مطار نيس (جنوب صربيا) وتحطمت بالقرب من بلدة باليوخورى كافالاس، وأكد شهود عيان أن الطائرة كانت مشتعلة وأنهم سمعوا دوى انفجارات.
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