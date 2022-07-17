بلير: نعيش مرحلة تحول.. والغرب ليس فى الكفة الراجحة

وقال بلير، حسبما نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، إن العالم فى مرحلة تحول فى التاريخ يمكن مقارنتها بنهاية الحرب العالمية الثانية أو انهيار الاتحاد السوفيتى، لكن ما يتضح جليًا هذه المرة هو أن الغرب ليس فى الكفة الراجحة.
وفى خطاب ألقاه بمنتدى لدعم التحالف بين الولايات المتحدة وأوروبا فى ديتشلى بارك غرب لندن، اليوم، وفى محاضرة بعنوان "بعد أوكرانيا، ما الدروس الحالية للقيادة الغربية؟"، قال بلير: "نحن نشهد نهاية الهيمنة السياسية والاقتصادية الغربية".
وتابع رئيس الوزراء البريطانى الأسبق: "سيصبح العالم ثنائى القطب على الأقل، أو متعدد الأقطاب.. التغيير الجيوسياسى الأكبر فى هذا القرن سيأتى من الصين وليس من روسيا"، لافتًا إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب لا يمكنه الاعتماد على الصين "لتتصرف بطريقة نعتبرها عقلانية".
وأضاف بلير: "مكان الصين كقوة عظمى طبيعى ومبرر، إنها ليست الاتحاد السوفيتى"، لكنه شدد على أنه يجب على الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكريًا.
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