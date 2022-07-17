الجيش العراقى: مستمرون فى مكافحة فلول داعش الإرهابى

جدة - نرمين السيد - وشدد يارالله - فى تصريحات لدى وصوله إلى مقر قيادة عمليات صلاح الدين للاطلاع على آخر العمليات الاستباقية لملاحقة بقايا الإرهابيين، أوردتها وكالة الأنباء العراقية "واع" اليوم الأحد - على الاستمرار والضغط على ما تبقى من فلول داعش الإرهابى.

واجتمع "يارالله" خلال الزيارة بالقيادات العسكرية فى قيادة عمليات صلاح الدين، حيث أشاد بمستوى الإنجازات الأمنية التى تحققت فى صلاح الدين، مؤكدا على ضرورة الاستمرار فى تنفيذ العمليات على الأوكار المتبقية والمختبئة فى مناطق السلاسل الجبلية والوديان.