العالم اليوم - بعد شهر من الانفصال.. فيديو لبيكيه متأثرا بأغنية لشاكيرا

انتم الان تتابعون خبر بعد شهر من الانفصال.. فيديو لبيكيه متأثرا بأغنية لشاكيرا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 04:18 مساءً - ظهر نجم برشلونة جيرارد بيكيه في فيديو مثير للجدل، مرتبط بشكل قوي بقصة انفصاله عن صديقته المغنية شاكيرا.

وظهر بيكيه "حزينا" في فيديو جديد صوره أحد المشجعين، أثار الجدل عندما اتضح أن نجم برشلونة كان يستمع لأغنية لشاكيرا داخل سيارته.

وقبل شهر تحديدا، أعلن بيكيه انفصاله عن المغنية الكولومبية، بعد علاقة طويلة دامت 11 عاما، بينما ظهرت أنباء عن خيانته لها وارتباطه بعلاقة مع فتاة تصغره سنا.

وظهر بيكيه في الفيديو الذي صوره داخل سيارته، وهو متأثر أثناء استماعه لأغنية بعنوان "المحتوم" لشاكيرا، وفقا لموقع "سبورتس بايبل".

ورغم أن نبأ انفصال بيكيه عن شاكيرا بعد علاقة استمرت نحو 11 عاما وأثمرت عن طفلين شكّل صدمة لكثيرين، فإن الاثنين كانا قد افترقا بالفعل قبل بضعة أشهر من إعلان الانفصال، حسبما نقلت الصحافة الإسبانية عن مقربين منهما.