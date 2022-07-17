مصرع 4 أشخاص فى سقوط طائرة بـ أمريكا

جدة - نرمين السيد - وقال مكتب شرطة مقاطعة برناليلو، إن ثلاثة أفراد من مكتب إدارة الشرطة وموظفًا من إدارة الإطفاء بالمقاطعة كانوا على متن الطائرة الهليكوبتر التى سقطت فى وقت متأخر أمس السبت، بالقرب من مدينة لاس فيجاس بولاية نيو مكسيكو.

وأضاف مكتب إدارة الشرطة، أن "الضحايا كانوا فى طريق عودتهم من مساعدة رجال الإطفاء فى مواجهة حريق غابات إيست ميسا"، لافتًا إلى أن التحقيق فى الحادث ما يزال فى مراحله الأولية.