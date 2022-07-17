بابا الفاتيكان يطالب بحل تفاوضى للأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأكد البابا فرنسيس، فى تصريح أورده موقع "الفاتيكان نيوز" الإلكترونى، اليوم الأحد، قربه من الأوكرانيين الذين يعانون من الهجمات الصاروخية يوميا.

وقال: "أنا دائمًا قريب من أوكرانيا المعذبة التى تنهال عليها أمطار الصواريخ كل يوم".

وأصابت الصواريخ الروسية منشآت صناعية فى مدينة استراتيجية جنوب أوكرانيا الأحد، فيما تواصل موسكو جهودها لتوسيع مكاسبها فى شرق البلاد.

وقال عمدة ميكولايف، إن الصواريخ الروسية أصابت منشأة صناعية وبنية تحتية فى المدينة، وهى مركز رئيسى لبناء السفن فى مصب نهر سوذرن بوج. ولم ترد معلومات فورية عن وقوع إصابات.

وتعرضت مدينة ميكولايف لضربات صاروخية روسية منتظمة فى الأسابيع الأخيرة حيث سعى الروس إلى استهداف الدفاعات الأوكرانية.. وأعلن الجيش الروسى عن هدفه بقطع الساحل الأوكرانى بأكمله على البحر الأسود وصولاً إلى الحدود الرومانية.