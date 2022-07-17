إصابة 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وحسبما نقلت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، قالت المصادر الفلسطينية إن "الأطقم الطبية تعاملت مع 3 إصابات بالرصاص الحى فى الأطراف السفلية"، واصفة الإصابات بالبسيطة. وأضافت المصادر أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول هويات المصابين أو أعمارهم.

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