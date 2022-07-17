العراق يعلن ارتفاعا حادا فى عدد إصابات كورونا

جدة - نرمين السيد - أكدت وزارة الصحة العراقية، اليوم الأحد، أن البلاد تشهد ارتفاعا حادا فى عدد الإصابات بفيروس كورونا، داعية المواطنين إلى تلقى اللقاح والالتزام بالإجراءات الوقائية وارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعى.





وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العراقى سيف البدر - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" - إنه "ما يزال الالتزام شبه معدوم فيما يخص الإجراءات الوقائية، إضافة إلى ضعف الإقبال على تلقى اللقاح". وكانت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، قد أعلنت أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" حول العالم ارتفعت إلى 561 مليونا و998 ألفا و726 إصابة. وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و368 ألفا و826 حالة.

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