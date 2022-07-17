دونيتسك: مقتل 257 مدنيا جراء القصف الأوكرانى منذ اندلاع النزاع

جدة - نرمين السيد - وأضافت القيادة فى بيان، أن الجيش الأوكرانى استهدف أراضى دونيتسك بـ 50377 قذيفة من مختلف العيارات منذ اندلاع النزاع فى المنطقة، موضحة أن من بين الذخيرة التى تم إطلاقها 31 صاروخا من طراز "توشكا-أو"، و14 صاروخا من طراز "بى إم-30 سميرتش" و151 صاروخا من طراز "أورجان" و8881 صاروخا من طراز "جراد".

من جانبها، أعلنت السلطات فى دونيتسك مقتل 4 مواطنين وإصابة 5 آخرين جراء قصف للجيش الأوكرانى على حى بيتروفسكي.

وأضافت السلطات، أن الجيش الأوكرانى يستخدم المدفعية الأمريكية الثقيلة فى قصف الأحياء المدنية.