العالم اليوم - "تحدي إطالة الشعر" منتشر في تيك توك.. والتفسيرات متباينة

انتم الان تتابعون خبر "تحدي إطالة الشعر" منتشر في تيك توك.. والتفسيرات متباينة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 03:21 مساءً - لم تعد وصفة استعمال ماء الأزر لإطالة الشعر محصورة في منطقة نائية في الصين، بل أصبحت تحديا اجتاح الإنترنت في الآونة الأخيرة.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الأحد، أن هذه الوصفة كانت منتشرة في التلال النائية بمقاطعة قوانغشي في أقصى جنوبي الصين، وأصبحت أخيرا "ترند" في تطبيق الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

و"رابونزل"، شخصية خيالية يعرفها الأطفال في أفلام والدت ديزني المتحركة، وتميزت بشعرها الطويلة، لكن هذه الشخصية بهذه الصفة موجودة بكثرة في هذه المنطقة.

ويصل طول شعر المرأة هنا إلى 2.1 متر، ولقرون اعتمدت النساء اللاتي سكن هذه المنطقة على وصفة شطف الشعر بماء الأرز المستخدم للطبخ.

وفي الآونة الأخيرة، انتقلت هذه الوصفة إلى فضاء الإنترنت، وفي تطبيق "تيك توك" انقسم المشاركون، بين من اعتبر أن الأمر يعود إلى صفات وراثية هناك، وآخرين أكدوا أن الوصفة ناجحة وتنطبق على كثيرات.

وزعمت إحدى مستخدمات تطبيق "تيك توك" بأن الوصفة ناجعة، إذ ذكرت أن شعرها نما بمقدار بوصتين بعد شهر واحد من استخدام الوصفة.

ونشرت صاحبة حساب (moniquemrapier) على "تيك توك" فيديو بعنوان: "الطريقة الصحيحة لجعل ماء الأرز مفيدا في نمو الشعر"، وحصد الفيديو حتى الأحد أكثر من 334 ألف مشاهدة.

وقالت إن الوصفة تتلخص في كوب من الأرز داخل إناء ثم إضافة كوب من الماء إليه، على أن يتم هزه لفترة من الزمن، وبعد ذلك تركه يتخمر لمدة 24 ساعة.

وتقول "ديلي ميل" إن سائل الأرز الذي يصبح لونه مائلا إلى البني يحتوي على "فيتامين إي"، الذي يعتقد أنه يساعد على نمو الشعر.

وأصبح رواد هذا التطبيق وغيره من منصات التواصل يتحدثون عن نسختهم الخاصة من الوصفة القديمة، التي تقوم على تخمير ماء الأرز، حيث يجلبون بضع ملاعق منه إلى جانب ماء الصنبور، ثم يخلطانهما مع بعضهما البعض في زجاجة رذاذ.

وللمستخدم سواء أكان رجلا أو امرأة ترك ماء الأرز حتى تتخمر أو استخدمها على الفور بسكبها على الشعر بعد الاستحمام.