“الان”.. تعرف على كيفية التسجيل بكلية الملك خالد العسكرية لحملة الثانوية العامة 1444 kkmar.gov.sa

أعلنت لجنة القبول في جامعة الملك خالد العسكرية وسيما تفاصيل تسجيل طلاب الثانوية في السعودية والقبول للعام الدراسي الجديد 1444 في جامعة الملك خالد العسكرية، والتي تعتبر واحدة من أهم الجامعات في السعودية التي يلتحق بها عدد كبير من الطلاب في كل عام، وتحظى باهتمام كبير نظرا لما تقدمه من مزايا متعددة للطلاب، ويتم القبول بناء على مجموعة من الضوابط والشروط التي يتم تحديدها، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور أهم شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444، وكيفية التسجيل في الجامعة.

شروط القبول في كلية الملك خالد العسكرية 1444

وقد تم تحديد بعض الشروط والضوابط القبول في كلية الملك خالد العسكرية، والتي جاءت على النحو التالي.

أكدت الجامعة على ضرورة أن يكون المتقدمون سعوديين ومقيمين في المملكة العربية السعودية.

كذلك من الضروري أن يكون المُتقدم من أبويين سعوديين.

وقد حددت الجامعة شروط القبول علي المُتقدم أن يكون ذو خلق حسن.

ومن الضروري الا يكون مُقيد في أي حكام قضائي آخر يخص الشرف والأمانة.

يشترط كذلك أن يزيد عمر المُتقدم عن 18 عامًا.

كما يجب ان تناسب طول المتقدم مع وزنه.

يجب بأن يكون طول المُتقدم 165 سم بحيث يزيد عن هذا الطول وألا يقل عنه.

يجب بأن يكون الطالب حصل علي الشهادة بنظام “الإنتظام النهاري” وألا يقل مجموع درجاته عن 80%.

كما اشترطت الجامعة ضرورة أن يكون المتقدم صحته البدنية تتمتع بلياقة ولا يعاني من أي أمراض.

كيفية التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية

ويتم التسجيل في كلية الملك خالد العسكرية الكترونيا بسهولة من خلال اتباع الخطوات التالية.