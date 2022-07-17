“هنـــا” رابط الاستعلام عن نتائج الثالث اعدادي 2022 المغرب.. نتائج الجهوي في المغرب 2022

يهتم الكثير من الطلاب في جميع أنحاء المغرب في هذا التوقيت بالتعرف على نتائج الثالث اعدادي هذا العام الدراسي 2022، وذلك بالتزامن مع اقتراب موعد الاعلان عن نتائج الطلاب في مختلف المدن في جميع أنحاء المغرب بشكل عام، حيث كشفت وزارة التعليم المغربية موعد اعلان نتائج الطلاب وكيفية الاستعلام عنها بشكل الكتروني بسهولة باستخدام البيانات الخاصة بالطالب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي 2022 في المغرب.

الاستعلام عن نتائج الثالث اعدادي في المغرب 2022

وقد اشارت وزارة التعليم المغربية رسميا أنه سوف الإعلان عن نتائج الثالثة اعدادي 2022 عبر الموقع المفعل من قبل الوزارة، والتي سوف تكون متوفرة يوم الأحد الموافق السابع عشر من شهر يوليو، وذلك بعدما كشفت الوزارة عن انتهاء اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بجميع طلاب الصف الثالثة اعدادي في جميع المدن المغربية بشكل عام، وكذلك قد تم العمل على رصد النتائج والدرجات الخاصة بجميع الطلاب، وقد أكدت بعض المصادر كذلك بأن الوزارة قد اوشكت على الانتهاء من مراجعة النتائج تمهيدا لطرحها خلال الساعات القليلة المقبلة من خلال موقع مسار الالكتروني، وهي خدمة الكترونية تساعد على تسهيل الحصول على النتائج الخاصة بالطلاب.

كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الثالث الاعدادي في المغرب 2022

ويمكن ان يتم الاستعلام الكترونيا عن نتائج الصف الثالث اعدادي في جميع انحاء المغرب بسهولة، من خلال خدمة مسار لكافة الطلاب واولياء الامور، من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.