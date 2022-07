Nothing phone 1 أول هواتف Nothing الجديدة | مواصفات وسعر الهاتف

Nothing phone 1 أول الهواتف الذكية والأجهزة المحمولة الخاصة بشركة Nothing الجديدة. حيث منذ فترة أعلن المدير التنفيذي السابق لشركة Oneplus عن إنشاء شركته الخاصة بالهواتف الذكية والأجهزة المحمولة. وها هي الشركة تقدم أول إصدارات هواتفها وهو هاتف Nothing phone 1 لتنطلق في المنافسة في أسواق الهواتف الذكية حول العالم. يأتي الهاتف بمواصفات ممتازة مع دعم كامل بشبكات الجيل الخامس. كما يتوفر بشاشة OLED ذات مواصفات مميزة مع معدل تحديث 120 هيرتز. بالإضافة إلي معالج جديد من كوالكوم وهو Snapdragon 778G+ والذي يتوفر في هواتف شركات أخري مثل هاتف Honor 70 الجديد من شركة هونر. كما يأتي الهاتف أيضاً مع بطارية بحجم 4500 مللي أمبير وبسرعة شحن 33 وات. وفيما يلي نستعرض باقي مواصفات وسعر موبايل Nothing phone 1 الجديد.

مواصفات هاتف Nothing phone 1 :

‌الهاتف متوفر بوزن يقدر بحوالي 193.5 جراماً.‌

كما يتوفر بخامات ظهر مصنوعة من الزجاج بالكامل ، بالإضافة إلي وجود إطار من الألومنيوم حول جسم الهاتف.‌

يدعم الهاتف تركيب شريحتي إتصال من نوع Nano Sim ، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌

، تتوفر بدعم شبكات الإتصال حتي الجيل الخامس 5G.‌ لكن الهاتف لا يأتي مع إمكانية زيادة مساحة التخزين المتوفرة ، وذلك لعدم توافر مدخل كارت الميموري الإضافي.‌

الهاتف أيضاً يأتي مع دعم مقاومة الغبار ورذاذ الماء بشهادة IP 53 .‌

.‌ بالإضافة أيضاً إلي وجود أضواء Led في ظهر الهاتف ، تومض عند وصول الاشعارات أو أثناء شحن الهاتف.‌

في ظهر الهاتف ، تومض عند وصول الاشعارات أو أثناء شحن الهاتف.‌ كما يتوفر أيضاً ضوء ليد أحمر ، يتم تفعيله أثناء تصوير الفيديوهات.‌

يحتوي الهاتف علي شاشة بحجم 6.55 إنش من نوع OLED ، تتوفر بجودة FHD+ مع دقة 1080×2400 بكسل مع معدل كثافة بكسلات 402 بكسل لكل إنش.‌

، تتوفر بجودة مع دقة بكسل مع معدل كثافة بكسلات 402 بكسل لكل إنش.‌ كما تصل درجة سطوع الشاشة إلي حوالي 1200 شمعة ، مما يوفر إضاءة عالية للشاشة حتي في وجود أشعة الشمس.‌

شاشة الهاتف تأتي بدعم خاصية 1B Color ، لعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌

، لعرض أكثر من مليار لون علي الشاشة وبالتالي توفر صوراً أكثر وضوحاً وتشبعاً بالألوان.‌ بالإضافة إلي دعم شاشة الهاتف لخاصية HDR10+ ، لتوفير وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌

، لتوفير وضوح أكبر لمحتوي الشاشة.‌ كذلك الشاشة تأتي بدعم معدل التحديث الجديد والعالي 120 هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌

هيرتز ، لتوفير السرعة والسلاسة في الحركة والتنقل علي الشاشة.‌ كما يوجد علي ظهر وشاشة الهاتف أيضاً طبقة حماية من نوع Corning Gorilla Glass 5 ، لتوفير الحماية من الكسر أو الخدش.

أداء الهاتف :

‌يعمل الهاتف بأحدث إصدار لنظام التشغيل الخاص من جوجل Android 12 ، مع وجود واجهة المستخدم الخاصة من Nothing والمميزة Nothing OS .‌

، مع وجود واجهة المستخدم الخاصة من والمميزة .‌ كما يحتوي الهاتف علي معالج ثماني النواة من شركة كوالكوم وهو Qualcomm Snapdragon 778G+ 5G ، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌

، والذي يأتي بدقة تصنيع 6 نانو متر.‌ معالج الهاتف يأتي مع نواة واحدة قوية من نوع Cortex-A78 ، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.5 جيجا هيرتز.‌

، وتعمل بتردد يصل إلي حوالي 2.5 جيجا هيرتز.‌ بالإضافة إلي وجود ثلاثة أنوية أخري من نفس نوع Cortex-A78 ، وتتوفر تلك بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌

، وتتوفر تلك بتردد يصل إلي 2.4 جيجا هيرتز.‌ أما عن الأربعة أنوية المتبقية فتأتي من نوع Cortex-A55 ، مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌

، مع تردد أقل يصل إلي 1.8 جيجا هيرتز.‌ وبالنسبة لوحدة معالجة الرسوميات GPU الموجودة في الهاتف فتأتي من شركة Qualcomm مع معالج من نوع Adreno 642L .‌

مع معالج من نوع .‌ يتوفر من الهاتف ثلاثة إصدارات من مساحة التخزين المتاحة وهم كالتالي : 128 جيجا مع 8 جيجا رام ، 256 جيجا مع 8 جيجا رام ، أو 256 جيجا مع 12 جيجا رام.‌

كما تتوفر ذاكرة التخزين الداخلية بالهاتف من نوع UFS 3.1 ، لتوفير السرعة في عرض وقراءة البيانات.

كاميرا هاتف Nothing phone 1 :

‌يأتي الهاتف مع كاميرا سيلفي تتوفر بدقة 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.5 ، مع دعم تصوير الفيديوهات بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل.‌

مع دقة 1080 بكسل.‌ كما يأتي الهاتف أيضاً بإعداد ثنائي للكاميرات الخلفية : الأساسية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/1.9 ، مع دعم خاصية PDAF والمثبت البصري OIS وبمستشعر من نوع Sony IMX766 .‌

والمثبت البصري وبمستشعر من نوع .‌ الكاميرا الثانية تأتي بدقة 50 ميجا بكسل مع فتحة عدسة F/2.2 ، وتستخدم في التصوير الواسع Ultra wide بزاوية تصوير 114° مع مستشعر من نوع Samsung JN1 .‌

بزاوية تصوير 114° مع مستشعر من نوع .‌ تتوفر الكاميرات بدعم خاصية HDR مع تصوير Panorama ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌

مع تصوير ، بالإضافة إلي وجود فلاش ليد بجانب الكاميرات.‌ الهاتف كذلك متوفر بدعم إمكانية تصوير الفيديوهات بجودة 4K مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌

مع دقة 2160 بكسل وبمعدل التقاط 30 إطار لكل ثانية.‌ أيضاً التصوير بجودة FHD مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية.‌

مع دقة 1080 بكسل وبمعدل التقاط 30/60 إطار في الثانية.‌ كما يتوفر الهاتف أيضاً بدعم خاصية Gyro-EIS الخاصة بالتثبيت الإلكتروني أثناء تصوير الفيديوهات.

مواصفات أخري للهاتف :

‌هاتف Nothing phone 1 يأتي مع سماعات خارجية من نوع Stereo Speakers ، توفر أصوات واضحة ونقية.‌

يأتي مع سماعات خارجية من نوع ، توفر أصوات واضحة ونقية.‌ لكن الهاتف لا يتوفر بدعم مدخل الـ3.5 مللي الخاص بتركيب سماعة الأذن.‌

الهاتف متوفر بدعم خاصية NFC.‌

إلا أنه لا يأتي بدعم شبكات الراديو FM.‌

بصمة الهاتف تأتي أسفل الشاشة من نوع Optical ، بالإضافة إلي دعم خاصية Face Unlock لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية لفتح الهاتف ببصمة الوجه.‌ كما يتوفر الهاتف بدعم عدد من المستشعرات المختلفة مثل : التقارب ، التسارع ، البوصلة ، الجيروسكوب أيضاً.‌

الهاتف أيضاً متوفر مع بطارية بحجم 4500 مللي أمبير من نوع Li-Poly ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 70 دقيقة فقط.‌

مللي أمبير من نوع ، تتوفر بدعم خاصية الشحن السريع بقدرة 33 وات حيث يمكن شحن الهاتف بنسبة 100% في خلال 70 دقيقة فقط.‌ بالإضافة إلي دعم خاصية الشحن اللاسلكي بقدرة 15 وات ، مع خاصية الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 5 وات أيضاً.‌

مدخل الشحن المتوفر بالهاتف يأتي أيضاً من النوع السريع Type C 2.0 ، بالإضافة إلي دعم خاصية OTG.‌

، بالإضافة إلي دعم خاصية أخيراً : الهاتف متوفر في اختيارين فقط من الألوان المتاحة وهم كالآتي : الأبيض ، والأسود.

سعر هاتف Nothing phone 1 :