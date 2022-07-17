“هنـــا” رابط الاستعلام عن نتائج المراسلة 2022 onefd.edu.dz resultat.. لينك مباشر نتائج امتحان اثبات المستوى

يترقب الطلاب واولياء الامور في جميع أنحاء الجزائر في هذا التوقيت الاعلان عن نتائج المراسلة 2022، ونتائج امتحان اثبات المستوى التي انتهى منها الطلاب خلال الايام الاخيرة، حيث تعد من اهم النتائج التي يحرص الطلاب على التعرف عليها في هذا التوقيت في جميع الولايات في الجزائر بشكلٍ عام، وقد كشفت وزارة التربية الوطنية في الجزائر كافة التفاصيل التي تتعلق بالتعرف على نتائج المراسلة الخاصة بالطلاب 2022 للعام الدراسي المنقضي.

الاستعلام عن نتائج المراسلة 2022 في الجزائر

وقد اشارت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رسميا انه يمكن لجميع اولياء الامور والطلاب الحصول على نتائج امتحانات المراسلة، وذلك عن طريق الدخول على البوابة الالكترونية لموقع الديوان الوطني للتكوين والتعليم عن بعد ONEFD، وهو الموقع الرسمي المخصص الاستعلام عن نتائج للطلاب، كيف اكدت الوزارة ان نتائج الطلاب قيد الظهور، حيث انتهت اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب في جميع الولايات المختلفة، وقد اكدت انه سوف يتم طرح النتائج الخاصة بالطلاب خلال الساعات القليلة المقبلة، حيث تعد نتائج اثبات المستوى من اهم النتائج التي يحرص عليها كلا من الطلاب واولياء الامور.

كيفية الاستعلام عن نتائج المراسلة 2022 ونتائج امتحان المراسلة

وقد فعلت وزارة التربية الوطنية في الجزائر رابط موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات في الجزائر في هذا التوقيت، ليكون خاص بالحصول على نتائج المراسلة على ان يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات التالية مباشرة.