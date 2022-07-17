جيش الاحتلال يرصد أولى الإصابات بجدري القرود

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 17 يوليو 2022 02:26 مساءً - أفادت وسائل إعلام عبرية برصد أولى الإصابات بفيروس جدري القرود في صفوف جيش الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا لموقع “والا” الإخباري فقد تم رصد إصابتين جنديين بجدري القرود، بينما ذكرت وسائل إعلامية أخرى بتسجيل إصابة واحدة.

وأوضح موقع “أيس” أنه تم الإبلاغ صباح اليوم عن أول حالة إصابة بمرض جدري القرود في جيش الإسرائيلي، مشيراً إلى أن هناك المزيد من الإصابات، ويخضع عددا من الجنود حاليا لفحوصات، لاشتباه انتقال الفيروس إليهم.

وتسعى إسرائيل حاليا للحصول على مخزون من لقاحات جدري القرود، قرابة 2000 جرعة، إلا أن النقص العالمي يؤخر وصولها، ويوجد حاليا مخزون محدود يتكون من عشرات اللقاحات المتبقية.

وكانت إسرائيل قد رصدت أولى الإصابات بجدري القرود قبل شهرين