تسجيل أول إصابة بجدرى القرود فى الجيش الإسرائيلى

جدة - نرمين السيد - وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن "عددا من الجنود يخضعون لفحوصات، لأنه يشتبه بأن الفيروس انتقل إليهم".

من جهته، أصدر سلاح الطب تعليمات للطواقم الطبية حول أعراض جدرى القردة وكيفية معالجة المصابين به، إذ إن هذا الفيروس ينتقل من شخص إلى آخر عن طريق سوائل الجسد والإفرازات والجروح.

وجدرى القدردة هو مرض فيروسى حيوانى المنشأ يظهر بشكل رئيسى فى مناطق الغابات الاستوائية المطيرة فى وسط وغرب إفريقيا وينتقل أحيانًا إلى مناطق أخرى.

ويصاحب المرض عادة سريريًا الحمى والطفح الجلدى وتضخم الغدد الليمفاوية وقد يؤدى إلى مجموعة من المضاعفات الطبية، عادةً ما يزول مرض جدرى القردة من تلقاء ذاته وتستمر أعراضه من 2 إلى 4 أسابيع.