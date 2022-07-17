قتلى وجرحى فى تفجير إرهابى بـ الصومال

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة الأنباء الصومالية، أنه تم نقل عشرات الجرحى إلى المستشفيات، مشيرة إلى تدمير المبانى المجاورة للفندق الذى يقيم فيه مسؤولو الولاية.

من جهتهم، أكد ضباط فى الجهات الأمنية الصومالية أن عملية الإنقاذ مازالت جارية.