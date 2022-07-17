نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “open” رابط التقديم في جامعة الكويت لخريجي الثانوية عمادة القبول بدأ التسجيل يوم 2021/07/17 في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط التقديم لجامعة الكويت، انطلاق عملية التقديم الإلكتروني في 15 كلية تابعة لجامعة الكويت بعد أن أعلن اليوم القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت الدكتور / مشعل هشام الغربلي، عن مد بدأ التسجيل بالجامعة من يوم 2022/07/17، من أجل التسجيل للعام الدراسي القادم 2023/2022 وفق برنامج زمني محدد، رابط التسجيل للطلاب الكويتيين والأجانب المقيمين على الأراضي الكويتية، من الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من عام 2022 حتى خريجي ، وفق شروط وضوابط في عملية التقديم يجب الالتزام بها، وكانت عمادة الجامعة قد نشرت عبر موقعها الرسمي على موقع تويتر ألبية التقديم للطلاب، وهو ما سنقدمه لأبنائنا الطلاب داخل هذا المقال فتابعونا.

بأت اليوم جامعة الكويت في أستقبال تسجيلات الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في 15 كلية تابعة للجامعة وهي كليات، ” الآداب/ التربية/ الحقوق/ العلوم الاجتماعية/ العلوم الإدارية/ العلوم الحياتية/ كلية الشريعة والدراسات الإسلامية/ كلية الطب/ طب الأسنان/ الصيدلة/ كلية طب العلوم الطبية المساعدة/ كلية الصحة العامة/ كلية العلوم/ كلية العمارة/ كلية الهندسة والبترول”

بدأت اليوم أمتحانات الدور الثاني للثانوية العامة، وسط إجراءات مشددة من أجل منع حالات الغش الإلكتروني، وقالت مصادر مطلعة في وزار التربية أن الامتحانات سوف تنتهي يوم 26 من الشهر الجاري، ثم بعد ذالك يتم إعلان نتائج الدور الثاني، من أجل توفير الوقت للطلاب الناجحين للتقديم في جامعة الكويت للعام الدراسي الجديد 2023.

تعرف على الخريطة الزمنية للتقديم في الجامعة

جامعة الكويت | الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، الفصل الدراسي الأول 2023/2022#جامعة_الكويت#مدينة_صباح_السالم_الجامعية #خطة_القبول pic.twitter.com/UbB7x3Gj4z — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) جامعة الكويت |



الخطة الزمنية لتقديم طلبات الالتحاق بجامعة الكويت، الفصل الدراسي الأول 2023/2022#جامعة_الكويت#مدينة_صباح_السالم_الجامعية #خطة_القبول pic.twitter.com/UbB7x3Gj4z — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) July 3, 2022

أعلنت الجامعة عن روزنامة التسجيل الإلكتروني لجميع الطلاب، جاء ذالك بصورة رسمية على موقع الجامعة على تويتر، حيث ينطلق التسجيل يوم 17 من نفس الشهر ويستمر حتى يوم 27 أي لمدة 10 أيام كاملة، للطلاب الكويتين وأبناء الكويتيات وكذالك طلاب مجلس التعاون الخليجي والطلاب المقيمين داخل الكويت، ويأتي هذا الإعلان من أجل أن يتم تجهيز المستندات المطلوبة من قبل الطلاب.

عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت

أعلن اليوم الأربعاء الموافق 2021/07/14 القائم بأعمال عميد القبول والتسجيل بجامعة الكويت، الدكتور مشعل هشام الغربلي، عن مد فترة تسليم طلبات الالتحاق في الجامعة للعام الدراسي القادم، للفصل الدراسي الأول 2022/2021، حتى يوم الأربعاء القادم الموافق 2021/07/21، يأتي ذالك بعد المناشدات من الطلاب الذين لم يتمكنوا من التسجيل حتى الآتن بمد فترة التسجيل.

رابط التقديم لجامعة الكويت 2021

الدخول على رابط الجامعة الرسمي kuwep.ku.edu.kw.

أو الدخول عبر رابط عمادة الجامعة portal.edu.kw.

تسجيل أسم المستخدم وكلمة السر المطلوبين للدخول للموقع.

الدخول إلي الخدمات الإلكترونية ومنها الضغط على خدمة التسجيل.

الإقرار الموافقة على الشروط وصحة البيانات المسجلة.

كتابة الرغبات حسب الأولوية للطالب ثم الضغط على تأكيد الطلب ليتم التسجيل

رابط التقديم لجامعة الكويت ونسب القبول

الحدود الدنيا للتسجيل للطلبة الكويتين وأبناء الكويتيات : 70% للقسم العلمي، 75% للقسم الأدبي.

65% الحد الأدنى للتسجيل في القسم العلمي لذوي الاحتياجات الخاصة 60% الحد الأذني للتسجيل في القسم الأدبي لنفس الفئة.

عمادة القبول والتسجيل بجامعة الكويت

تم تحديد السنوات المسموح لها بالتسجيل في العام القادم وهم الحاصلين على شهادة الثانوية العامة من داخل الكويت، عن الأعوام من ” 2019،2020، 2021″ وفق الضوابط المحددة من قبل الجامعة.

تنبيهات وتعليمات من جامعة الكويت للطلاب

نبهت جامعة الكويت الطلاب المتوقع نجاحهم في الفصل الدراسي الثاني بأنه سوف يتم تعديل الأسماء، بناءً على البيانات التي سجلها الطلاب، ووفقاً لأن الأعداد كبيرة فأن عمادة القبول والتسجيل بالجامعة، سوف تقوم بتعديل الأسماء تدريجياً دون الحاجة لمراجعة شئون الخريجين بالجامعة.

جامعة الكويت

جامعة الكويت | جامعة الكويت: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء اختباري القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية والرياضيات كشرط من شروط القبول في كليتي الهندسة والبترول والعلوم الإدارية#جامعة_الكويت #مدينه_صباح_السالم_الجامعية https://t.co/2uQNlParFw pic.twitter.com/LslFsmSu0B — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) جامعة الكويت |



جامعة الكويت: لا صحة للمعلومات المتداولة بشأن إلغاء اختباري القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية والرياضيات كشرط من شروط القبول في كليتي الهندسة والبترول والعلوم الإدارية#جامعة_الكويت #مدينه_صباح_السالم_الجامعية https://t.co/2uQNlParFw pic.twitter.com/LslFsmSu0B — Kuwait University جامعة الكويت (@K_University) July 4, 2022

أعلنت جامعة الكويت عبر حسابها الرسمي على تويتر أن الأخبار المتداولة عن إلغاء أختبار القدرات الأكاديمية في اللغة الإنجليزية والرياضيات من شروط القبول في كليات البترول والهندسة وكلية العلوم الإدارية لا أساس له من الصحة وطالبت الطلاب أخذ كافة المعلومات من مصادرها الرسمية وهو موقع وحساب الجامعة الرسمي فقط وعدم الانسياق وراء أخبار المواقع المجهولة المصدر.