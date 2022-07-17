تعرف على موعد امتحان الدور الثاني للمراحل المنتهية والغير منتهية من وزارة التربية العراقية 2022

كشفت وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي عن المواعيد الخاصة ببداية امتحانات الدور الثاني للعام الدراسي 2022، وهي الامتحانات الخاصة بجميع المراحل الدراسية للصفوف المنتهية وغير المنتهية في العراق، وذلك بالتزامن مع الانتهاء من اداء امتحانات الدور الاول لجميع الصفوف الدراسية خلال الفترة الاخيرة والاعلان عن النتيجة من قبل الوزارة لجميع الطلاب، وسوف نستعرض من خلال هذه السطور ما اعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية بشأن موعد امتحان الدور الثاني للمراحل المنتهية والغير منتهية.

موعد امتحان الدور الثاني للمراحل المنتهية والغير منتهية من وزارة التربية العراقية

وقد حددت وزارة التربية و التعليم العراقية بشكل رسمي موعد بداية امتحانات الدور الثاني لطلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2022، والتي من المقرر ان تكون بداية من يوم السبت الموافق الرابع من شهر سبتمبر المقبل، وذلك بالنسبة للطلاب الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحانات الدور الثاني بشكل رسمي، وبناء على ما اعلنته وزارة التربية والتعليم العراقية، فمن المقرر ان تستمر امتحانات الدور الثاني الثانوية العامة رسميا حتى يوم الرابع عشر من شهر سبتمبر للعام الدراسي 2022، وذلك بالنسبة للمراحل المنتهية للطلاب العام، حيث اعلنت وزارة التربية والتعليم العراقية رسميا عن نتائج امتحانات الدور الاول لجميع الطلاب في مختلف المراحل الدراسية المختلفة، حيث يتم اجراء امتحانات الدور الثاني رسميا تمهيدا لبداية العام الدراسي الجديد لجميع الطلاب.

موعد امتحانات الدور الثاني للمراحل الغير منتهية في العراق 2022

كما حددت وزارة التربية والتعليم العراقية الموعد المخصص رسميا لأداء امتحانات الدور الثاني في المحافظات العراقية لجميع المراحل الغير منتهية، وهي الامتحانات التي تقام خلال شهر سبتمبر المقبل في مختلف المدارس التابعة لجميع المحافظات العراقية، ليتم اداء الامتحانات من قبل جميع الطلاب بشكل حضوري في المدارس، بناءً على الضوابط والشروط والإجراءات التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم العراقية بشكل رسمي في أداء الامتحانات هذا العام، على ان تحسم امتحانات الدور الثاني قبول الطلاب في العام الدراسي الجديد، ويتم الانتهاء من اعمال تصحيح الامتحانات الخاصة بالطلاب خلال الأيام من انتهاء الامتحانات بناء على الموعد المحدد.