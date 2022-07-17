نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط نتائج الدبلوم العام عُمان 2022 الدور الأول التربية والتعليم بوابة سلطنة عمُان التعليمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج الدبلوم العام عُمان 2022 الدور الأول، من أهم كلمات البحث الآن بعد اعتماد وزارة التربية والتعليم العمانية عن نتائج الصف الثاني عشر، حيث اعتمدت الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم العُمانية، المؤشرات العامة لنتائج الدبلوم العام وما في مستواه الدور الأول 2022، وتم تحديد موعداً لإعلان النتائج رسمياً سواء من خلال الرسائل النصية أو إلكترونياً، ونحن من خلال موقعنا ثقفني نوضح لكم تفاصيل الموضوع من مصادره الرسمية، كما نضع بين أيديكم الرابط الرسمي المباشر للتعرف على النتائج في الموعد المحدد.

بدأ طلاب وطالبات الصف الثاني عشر في عُمان امتحانات نهاية العام 2021-2022.

يوم الأحد الموافق 5 يونيو الماضي في عدد 335 مركزاً امتحانياً موزعاً على المديريات التعليمية بمختلف المحافظات.

وتم تحديد عدد أربع مراكز للتصحيح تعمل فترتين صباحية ومسائية، هذا وقد بلغ عدد المتقدمين للامتحان 54353 طالب وطالبة.

وتم التعاون بين وزارة التربية والتعليم ومركز القياس والتقويم على متابعة أعمال الامتحانات ولجان التصحيح.

بالإضافة لتهيئة الجو للطلاب خلال أداء الامتحانات ومنع الغش.

#التربية_والتعليم | تعلن نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه -الدور الأول- للعام الدراسي 2021 /2022م pic.twitter.com/DEbcq8DEhE — وزارة التربية والتعليم (@EduGovOman) #التربية_والتعليم | تعلن نتائج امتحانات دبلوم التعليم العام وما في مستواه -الدور الأول- للعام الدراسي 2021 /2022م pic.twitter.com/DEbcq8DEhE — وزارة التربية والتعليم (@EduGovOman) July 14, 2022

رابط نتائج الدبلوم العام

الدخول على الموقع الإلكتروني “home.moe.gov.om“.

أو الدخول المباشر عبر “certificate.moe.gov.om“.

كتابة اسم المستخدم.

تسجيل كلمة المرور.

الضغط على تسجيل دخول.

كتابة رقم المقعد.

النقر على التالي.

الضغط على عرض النتيجة.

موعد إعلان نتائج الصف الثاني عشر عُمان 2022

بعد اعتماد وزير التربية والتعليم لمؤشرات نتائج الدبلوم العام 2022، بدأ التساؤل عن موعد وطريقة إعلان النتائج، وأجابت الوزارة على ذلك بأن يتم إعلان النتائج يوم الأحد الموافق 17/7/2022، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت سلطنة عُمان، من خلال خدمة الرسائل النصية “sms” عن طريق عمانتل وأوريدو، وذلك بإرسال رسالة برقم الجلوس على الرقم 90200، هذا وسيتم إتاحة النتيجة على بوابة سلطنة عمان التعليمية لاحقاً، وقد أوضحنا لكم متابعينا الكرام خلال السطور السابقة طريقة الاستعلام عن النتيجة عبر البوابة التعليمية بالخطوات، ونتمنى للجميع التوفيق والنجاح.

بوابة سلطنة عُمان التعليمية

هي منصة إلكترونية يتم من خلالها الاستعلام عن النتائج وتقديم مختلف الخدمات للطلاب وأولياء الأمور.

ضمن تفعيل النظام الإلكتروني للحصول على مختلف الخدمات، في ظل سعي السلطنة للتحديث والتطوير لمواكبة التطور الحاصل بالدول المجاورة، هذا وقد قامت وزارة التربية والتعليم بعمل تحديثات لرفع كفاءة البوابة لتحمل عمليات البحث خلال الاطلاع على النتائج.