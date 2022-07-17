إصابات كورونا تواصل الارتفاع حول العالم.. وأمريكا بالصدارة

جدة - نرمين السيد - وأفادت الجامعة - فى أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الأحد - بأن إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 6 ملايين و368 ألفا و826 حالة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتى بلغت أكثر من 89.5 مليون إصابة، فى حين تجاوزت حصيلة الهند 43.7 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 33.2 مليون حالة.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة، تلتها البرازيل فى المرتبة الثانية بـ 675 ألفا و295 حالة وفاة، ثم تأتى الهند فى المرتبة الثالثة بإجمالى 525 ألفا و709 حالات.