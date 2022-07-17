العالم اليوم - فيديو لمواطن مصري يخرج الأفيون بدل التذكرة.. والداخلية تعلّق

انتم الان تتابعون خبر فيديو لمواطن مصري يخرج الأفيون بدل التذكرة.. والداخلية تعلّق من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 17 يوليو 2022 01:18 مساءً - انتشر خلال الساعات الماضية على صفحات المواقع الاجتماعية في مصر مقطع فيديو لأحد القيادات الأمنية يضبط مواطنا متلبسا بحيازة مخدر الأفيون خلال عملية فحص روتينية بمحطة للقطار.

ويظهر الفيديو مسؤولا أمنيا وهو يطلب من أحد الركاب إظهار تذكرة القطار، قبل أن يتفاجأ بقطعة من مخدر الأفيون داخل محفظته الشخصية، مما جعله يأمر باعتقاله والتحقيق معه.

وجرى تداول هذا المقطع على نطاق واسع بين ناشطي المواقع الاجتماعية في مصر، وهو ما جعل وزارة الداخلية تدخل على الخط وتكشف حقيقته.

وقالت الداخلية في بيان اليوم الأحد: "رصدت الأجهزة الأمنية تداول مقطع فيديو لأحد السادة مديري الأمن السابقين بإحدى محطات السكك الحديدية، والعثور على مواد مخدرة بحوزة أحد الأشخاص حال استعلامه منه عن تذكرة القطار".

وأضافت: "بالفحص تبين أن مقطع الفيديو المشار إليه، قديم ويرجع تاريخه لشهر يناير عام 2016".