نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “Activated now” لينك نتائج التاسع سوريا 2022 .. interlude رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الشرعية بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية في المقال التالي

عمر شويل - جدة “تم الرفع” نتائج التاسع سوريا 2022 “نتيجة الشهادة الإعدادية” بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية ينتظر الكثير من طلاب وطالبات الصف التاسع في جميع المدن التعرف على نتائجهم 2022، ومن المتوقع أن تشهد الساعات القليلة القادمة عمليات بحث مكثفة من قبل جميع الطلاب والطالبات واولياء الأمور للتعرف على النتائج وقد اقتربت الوزارة باعتماد النتيجة ومن خلال مقالنا سنتعرف على “تم الرفع” نتائج التاسع سوريا 2022 “نتيجة الشهادة الإعدادية” بالاسم ورقم الاكتتاب عبر موقع وزارة التربية السورية.

نتائج التاسع سوريا 2022 بالاسم ورقم الاكتتاب

حيث أنه قد تم الإعلان بانطلاق امتحانات الدورة الأولى لمرحلة إتمام التعليم الأساسي والمعروفة باسم الصف التاسع الأساسي وذلك خلال الشهر الماضي.

كما انه قد أعلن عن الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 يونيو 2022، وعقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات في مختلف اللجان الامتحانية.

انطلقت مباشرة أعمال التصحيح وتقدير الدرجات في كافة مراكز التصحيح المعدة من قبل وزارة التربية السورية التي تم تجهيزها رسميا لاستقبال جميع مقدري الدرجات.

خطوات الحصول على نتائج الصف التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب

هناك عدد من الخطوات التي يمكننا من خلالها الحصول على النتائج ومنها.

الدخول على موقع وزارة التربية السورية .

. كتابة الاسم والكنية.

ثم يتم كتابة رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

اختيار مربع النتائج الامتحانية.

بعدها يتم اختيار نتائج التعليم الأساسي.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على مربع عرض النتيجة.

نتائج التاسع سوريا 2022

تم الانتهاء من جميع أعمال الامتحانات يوم الأربعاء الماضي الموافق 15 يونيو 2022، وعقب انتهاء جميع أعمال الامتحانات في مختلف اللجان الامتحانية المعدة من قبل وزارة التربية السورية كما أنه يتم الإعلان عن النتائج خلال الساعات القليلة القادمة ويشعر الكثير بحالة من الخوف والقلق بسبب النتائج وأنها مطمئنه خلال العام ونسبة النجاح عالية وبالمقارنة بالأعوام السابقة.

رابط وزارة التربية والتعليم السورية

هذا وقد أعلنت بشكل عام في وقت لاحق وزارة التربية والتعليم السورية أنه يتم العمل للوصول الدقيق إلى جميع النتائج بشكل إلكترونيًا وهذا إذا كنت طالبًا أو طالبة قد اجتازت مؤخرًا جميع اختبارات شهادة التعليم الأساسي في دولة سوريا ، وأعلن وكيل وزارة التربية والتعليم أن النتائج يتم العمل عليها بشكل دقيق للغاية وهذا خلال الفترة الحالية لطرحها بشكل رسمى قريباً

رابط إعلان نتائج الصف التاسع سوريا 2022 برقم الاكتتاب

يستطيع جميع الطلاب الاستعلام عن نتائج الصف التاسع سوريا 2022 من خلال اتباع عدد من الخطوات ومنها.

يتم الدخول على موقع وزارة التربية السورية.

بعدها يتم كتابة الاسم.

إدخال رقم الاكتتاب الخاص بالطالب.

انقر على مربع النتائج الامتحانية.

اختيار نتائج التعليم الأساسي.

اختيار المحافظة التابع لها الطالب.

الضغط على مربع عرض النتيجة.

ستظهر النتيجة أمامنا وذلك بسهولة.

كيفية الاستعلام عن النتيجة برقم الاكتتاب