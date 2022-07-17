نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “صدرت الآن” رابط موقع نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل عبر bac.oned.dz في كل الولايات في المقال التالي

عمر شويل - جدة رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر برقم التسجيل من أكثر ما يبحث عنه الآلاف من الطلاب وأولياء الأمور في جميع الولايات الجزائرية، حيث تسود حالة من الترقب والقلق على الجميع لحين الإعلان عن نتائج شهادة البكالوريا في الجزائر 2022 برقم التسجيل، حيث تعد نتائج البك 2022 من اهم نتائج المراحل الدراسية في الجزائر، والتي تلقي اهتمام ومتابعة الجميع، حيث تقوم وزارة التربية بالإعلان عن تاريخ إعلان نتائج البكالوريا، وذلك من خلال الموقع الرسمي للوزارة، وقد أشارت الوزارة إلي أن نتائج الباك سيتم إعلانها من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات bac.oned.dz 2022، والذي يشهد إقبالاً كبيراً خلال الساعات الحالية.

وكانت امتحانات شهادة البكالوريا في الجزائر قد انطلقت في الثاني عشر من شهر يونيو الماضي بمشاركة الآلاف من الطلبة والطالبات في عموم الولايات الجزائرية، وقد استمرت الامتحانات حتى يوم السابع عشر من شهر يونيو، وبعدها بدأت أعمال التصحيح والرصد والمراجعة لامتحانات الطلاب بشكل مستمر لجين الانتهاء منها، وإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن

رابط نتائج البكالوريا 2022 الجزائر

قامت وزارة التربية الوطنية بتهيئة كافة الظروف والأجواء لجميع الطلاب طوال فترة أداء الامتحانات، وبدأت أعمال التصحيح والمراجعة بشكل مستمر طوال الفترة السابقة، حيث قامت لجان التصحيح بعملها بمنتهي الدقة حتى يحصل كل طالب على حقه من الدرجات كاملاً، وقد دعت وزارة التربية الوطنية جميع الطلاب وأولياء الأمور لعدم الانسياق وراء التقارير المزورة التي تحدثت عن ظهور نتائج البكالوريا 2022 في الجزائر خلال الأيام الماضية.

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس الجمعة عن تاريخ إعلان نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل عبر الحساب الرسمي لها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك يوم السبت الموافق 16 يوليو 2022 عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وبدأ الجميع في انتظار انتهاء أعمال رفع نتائج البكالوريا برقم التسجيل بعد اعتمادها من وزير التربية الوطنية الاستاذ عبد الحكيم بلعابد.

موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

نقدم لجميع أبناؤنا الطلبة والطالبات رابط إعلان نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل، وخطوات الحصول على النتائج من خلال موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، وذلك عبر الخطوات التالية:

وقد أعلنت وزارة التربية الوطنية منذ قيل عن ظهور نتائج البكالوريا 2022، وذلك بعدما قام الاستاذ عبد الحكيم بلعابد وزير التربية الوطنية باعتماد النتيجة بنسبة نجاح بلغت 58.75%، ويبلع عدد الطلاب الذين شاركوا في امتحان البكالوريا 2022 في الجزائر نحو 743 ألف و504 طالب وطالبة في مختلف الولايات الجزائرية، ويجري الآن رفع نتائج الباك 2022 برقم التسجيل عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، والذي يشهد إقبالاً كبيراً جداً الآن في انتظار انتهاء رفع النتائج لكافة الطلاب، حيث لم يتم الانتهاء من رفع نتائج البكالوريا دورة جوان 2022 حتى الآن على الرغم من اعتماد النتيجة منذ عدة ساعات، وهو الأمر الذي أثار قلق الكثير من الطلاب وأولياء الأمور مطالبين بسرعة رفع النتائج.

تحديث: تتواصل عمليات البحث عن نتائج البكالوريا 2022 برقم التسجيل لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعدما أعلنت وزارة التربية الوطنية عن اعتماد النتيجة يوم أمس السبت لجميع الطلاب في مختلف الولايات، وقد وفرت وزارة التربية العديد من الوسائل للحصول على النتيجة من أجل التسهيل على الطلاب في التعرف على نتائجهم، وذلك عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، أو من خلال الرسائل النصية المجانية على الهواتف النقاله لجميع الشركات، أو من خلال موقع فضاء أولياء الأمور.